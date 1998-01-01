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ابنة ترامب تنشر صورة لحبيبها اللبناني لأول مرة

الإثنين 07 يناير 2019 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ابنة ترامب تنشر صورة لحبيبها اللبناني لأول مرة



وكالات

 نشرت ابنة الرئيس الأميركي تيفاني ترامب صورة عبر "إنستغرام" في البيت الأبيض، مع حبيبها وصديقها المقرب الشاب الثري مايكل بولس، والذي له أصول لبنانية.


وذكرت مجلة "بيبول" الأميركية أن تيفاني، الابنة الصغرى، للرئيس الأميركي دونالد ترامب لم توضح متى كانت الزيارة للبيت الأبيض، وإن كان قابل الرئيس أم لا، لكن تيفاني كانت قد نشرت صورة لها بنفس الفستان الذي ترتديه في صورتها الجديدة مع صديقها في البيت الأبيض، بتاريخ 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.


ونشرت تيفاني الصورة مع بولس في "الغرفة الحمراء"، وهي إحدى ثلاث صالات في البيت الأبيض غير مخصصة لإقامة عائلة الرئيس.


وبحسب المجلة، فقد التقت تيفاني ببولس لأول مرة في نادٍ ليلي في جزيرة "ميكونوس" باليونان، والذي تملكه النجمة الأميركية الشهيرة ليندسي لوهان.


ولبولس أصول عربية، فهو ابن الملياردير اللبناني الأصل مسعد بولس، ونشأ بولس في مدينة لاغوس النيجيرية.


وتمتاز عائلة الشاب بالثراء، ويعمل والده في شركات السيارات والبيع والبناء، وتقدر قيمة شركاته بمليارات الدولارات.

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