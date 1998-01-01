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مهرجان إيطالي يستضيف موسيقيين يعزفون على آلات من الجليد!

الإثنين 07 يناير 2019 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مهرجان إيطالي يستضيف موسيقيين يعزفون على آلات من الجليد!



وكالات / سما /

إذا كنت تعتزم قضاء العطلة الشتوية في أو حول وادي "سول" بمنطقة الألب الإيطالية، فمن الجدير ألا يفوتك هذا الحدث؛ وهو تحويل كوخ إسكيمو كبير مقام على نهر "بريزينا" الجليدي إلى قاعة موسيقى من أجل مهرجان موسيقى الجليد، وخلاله سيقوم الموسيقيون بالعزف على آلات مصنوعة من الجليد.

ويقع كوخ الإسكيمو على ارتفاع 2600 متر فوق مستوى البحر ويمكنه أن يستضيف ما يصل لمئتي ضيف، بحسب موقع " visit trentino". وستقام الحفلات الموسيقية من كانون ثان/يناير حتى آذار/مارس، وسيضم كل أنواع الموسيقى بما في ذلك الروك والبوب والجاز.

كما أن الضيوف مدعوون لزيارة "معمل الجليد" قبل الحفلات الموسيقية حيث بإمكانهم رؤية كيف تم صنع الآلات الجليدية وهي من ابتكار الفنان الأمريكي تيم لينهارت.

وإذا كنت هناك في الثلاثين من آذار/مارس، فيمكنك المرور بأمر خاص حيث أن مهرجان موسيقى الجليد سينهي أعماله بـ"حفل موسيقي جليدي" خاص. وستقام كل الحفلات الموسيقية الأخرى في أيام الخميس والسبت.

#الجليد #مهرجان

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