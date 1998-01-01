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باريدوليا.. "المرأة الفرس" تتزوج

الإثنين 07 يناير 2019 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
باريدوليا.. "المرأة الفرس" تتزوج



وكالات / سما /

ثمة فرق بين التلاعب بالصور والتقاط صور جميلة.. ليس هذا فحسب، بل الفرق شاسع جدا عندما يكون المصور محترفا.

المرأة الفرس صورة حقيقية لم يتم التلاعب بها ولا تعديلها بواسطة برنامج الفوتوشوب الشهير، كما فعلت العديد من الصحف في مسح أو تعديل أو صور لرؤساء أو شخصيات شهيرة.

في لقطة المرأة الفرس، لم يلجأ المصور إلى أي خداع أو تعديل الصورة، بل كان في وضع مناسب لالتقاط الصورة المميزة، ويقدم للمرء حالة أو ظاهرة نفسية يطلق عليها اسم "باريدوليا".

و"باريدوليا" هي الظاهرة التي يستجيب فيها العقل البشري لمحفز عشوائي لإدراك نمط مألوف على الرغم من أنه لا يوجد شيء.

ومن الأمثلة على الباريدوليا ظاهرة شهيرة سمع عنها الكثيرون وهي القول برؤية وجه رئيس أو شخص ما على القمر.

والإناث من مسيرة باريس

ويعتقد علماء النفس أن هذه الظاهرة تساعد الإنسان على البقاء وأحيانا النجاة عندما يكون في وضع يهدد حياته، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية.

وفي حالة المرأة الفرس، ففي الواقع هذه صورة عروس على صهوة فرس في طريقها إلى إتمام الزواج.

غير أن المصور تواجد في المكان المناسب لتظهر الصورة وكأن أطراف الفرس الخلفية مكملة لجسم العروس على ظهره.

وغطت ملابس العروس الجزء الأمامي للفرس، لكن حتى يدرك المرء الحقيقة، يمكنه النظر إلى الظل، حيث يبدو واضحا رأس الفرس.

لم يكن المصور بحاجة إلى تعديل الصورة بواسطة برنامج الفوتوشوب، فقط كان بحاجة للتواجد في المكان المناسب لالتقاط هذه اللقطة الفنية "البديعة".

#باريدوليا #المرأة #الزواج

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