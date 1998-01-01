هيئة مسيرات العودة تدعو مصر للضغط على الحكومة للعودة لمعبر رفح

غزة / سما /

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، الحكومة الفلسطينية وهيئة المعابر إلى التراجع الفوري عن قرارها بترك العمل في المعابر، محذرة من تسبب ذلك بإغلاق المعبر.

وقالت الهيئة الوطنية في بيان لها اليوم الاثنين، إن ترك العمل في المعابر سيترتب عليه آثار كارثية تنذر بإغلاق المعبر وتفاقم الأزمات الإنسانية وتأزيم الظروف أمام أبناء شعبنا، محملة هيئة المعابر المسؤولية في تفاقم أزمة المسافرين.

وأهابت الهيئة في بيانها بمصر للتدخل العاجل والضغط من أجل العدول عن هذا القرار ومواصلة جهودها الدؤوبة في التئام الحالة الفلسطينية حتى تحقيق الوحدة والعمل على استمرار فتح المعبر لما لذلك من أهمية قصوى لـ2 مليون و300الف فلسطيني يقبعون في غزة وتشكل لهم مصر الرئة التي يتنفسون منها.

وحذرت من تسبب خطوة ترك العمل في المعبر لإغلاقه، مؤكدة أن ذلك يعني بالنسبة لها العودة لاستعمال كل أشكال الإبداعات الشعبية كافة ما سينذر بانفجار الأوضاع.

وقالت الهيئة إن المسؤولية الوطنية والأخلاقية تتطلب منها الوقوف عند مسؤولياتها الوطنية ودعم صمود أبناء شعبنا، وليس الاندفاع باتجاه مواقف و خطوات وإجراءات تزيد الحالة تعقيداً فيما نحن أحوج ما يكون لوحدة الطاقات في مواجهة مشاريع التصفية.