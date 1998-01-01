  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة مسيرات العودة تدعو مصر للضغط على الحكومة للعودة لمعبر رفح

الإثنين 07 يناير 2019 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة مسيرات العودة تدعو مصر للضغط على الحكومة للعودة لمعبر رفح



غزة / سما /

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، الحكومة الفلسطينية وهيئة المعابر إلى التراجع الفوري عن قرارها بترك العمل في المعابر، محذرة من تسبب ذلك بإغلاق المعبر.

وقالت الهيئة الوطنية في بيان لها اليوم الاثنين، إن ترك العمل في المعابر سيترتب عليه آثار كارثية تنذر بإغلاق المعبر وتفاقم الأزمات الإنسانية وتأزيم الظروف أمام أبناء شعبنا، محملة هيئة المعابر المسؤولية في تفاقم أزمة المسافرين.

وأهابت الهيئة في بيانها بمصر للتدخل العاجل والضغط من أجل العدول عن هذا القرار ومواصلة جهودها الدؤوبة في التئام الحالة الفلسطينية حتى تحقيق الوحدة والعمل على استمرار فتح المعبر لما لذلك من أهمية قصوى لـ2 مليون و300الف  فلسطيني يقبعون  في غزة وتشكل لهم مصر الرئة التي يتنفسون منها.

وحذرت من تسبب خطوة ترك العمل في المعبر لإغلاقه، مؤكدة أن ذلك يعني بالنسبة لها العودة لاستعمال كل أشكال الإبداعات الشعبية كافة ما سينذر بانفجار الأوضاع.

وقالت الهيئة إن المسؤولية الوطنية والأخلاقية تتطلب منها الوقوف عند مسؤولياتها الوطنية ودعم صمود أبناء شعبنا، وليس الاندفاع باتجاه مواقف و خطوات وإجراءات تزيد الحالة تعقيداً فيما نحن أحوج ما يكون لوحدة الطاقات في مواجهة مشاريع التصفية.

أخبار ذات صلة

هيئة مسيرات العودة تدعو للمشاركة في جمعة "معًا.. غزة تنتفض والضفة تلتحم"

هيئة مسيرات العودة: مماطلة الاحتلال في رفع الحصار عن غزة سيفجر الاوضاع

هيئة مسيرات العودة بغزة تعلن عن اجراءات للحفاظ على سلمية التظاهرات الشعبية

معبر رفح -ارشيفية

الاتحاد الأوروبي يجري مباحثات مع اسرائيل استعدادا للعودة لمعبر رفح

هنية- ارشيف

المخابرات المصرية تدعو هنية إلى القاهرة غدا لبحث "مسيرات العودة"

ترامب

ترامب سيوقف دعم الاونروا بالكامل وسيمس بحق العودة للضغط على الفلسطينيين

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف عن القرارات المصيرية التي اتخذها الرئيس حول غزة

بماذا ردت حماس على اصرار فتح على اقامة مهرجان انطلاقتها بغزة غدا الاثنين ؟

واللا العبري يكشف: هكذا دمرت إسرائيل 15 ألف صاروخ متطور كانت في طريقها لحماس

السلطة تقرر سحب كافة موظفيها من معبر رفح وحماس ترد

الفصائل تقدم مبادرة لتأجيل انطلاقة فتح بغزة ووقف التراشق الاعلامي

فتح تقرر إلغاء مهرجان الانطلاقة المقرر بغزة الاثنين

طائرات الاحتلال تقصف مرصدين للمقاومة شرق قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

أبو مرزوق : القادم أسوأ

وزير اسرائيلي يهدد بعملية عسكرية في غزة إذا لم تَنضبِط حماس

حرب

الاحتلال يكشف تفاصيل لأول مرة عن الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2008

حسين الشسخ

الشيخ: سنتخذ إجراءات سياسية ومالية وإدارية ضد حماس

طيران الاحتلال يقصف موقعاً للمقاومة في بيت لاهيا