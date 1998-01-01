تناول بيضة يوميا لتحمي قلبك

وكالات / سما /

يعد البيض من بين الأطعمة التي يجب تصنيفها ضمن الأغذية الأكثر فائدة للجسم. وأظهرت العديد من الدراسات المنافع الكبيرة للبيض على الجسم بفضل احتوائه على عناصر غذائية متنوعة.

كما أظهرت دراسة نشرت مؤخرا أن البيض مفيد للأوعية الدموية والقلب.

ووفقا لدراسة طبية أميركية فإن استهلاك بيض الدجاج والمنتجات المشتقة منه مفيد للأوعية الدماغية.

فاستهلاك بيضة واحدة في اليوم كاف للحد من خطر الإصابة بمشاكل الأوعية الدماغية لدى المسنين بنسبة تصل إلى 12%.

وأكد الباحثون أن البيض يحتوي على مضادات الأكسدة التي تخفض من مستوى ضغط الأوكسيجين في الخلايا وتقضي على الالتهابات.

بروتينات

ويمثل البيض مصدرا جيدا للبروتينات، التي تخفض الضغط في الأوعية الدموية.

وتوصل العلماء لهذه الخلاصة بعد تحليل نتائج سبع دراسات أجريت حول تأثيرات مختلف العناصر الغذائية، ومن بينها البيض، على صحة القلب والشرايين.

وحسب العلماء، فإن استهلاك البيض لم يتم ربطه فقط بانخفاض خطر الإصابة بمشاكل الأوعية الدماغية، بل بانخفاض خطر الإصابة بداء الشريان التاجي أيضا بنسبة تصل إلى 10%، وذلك وفقا لمقال في مجلة "سانتي بلوس" الفرنسية للكاتبة سارة أم أن.

وحسب ورقة بحثية أخرى نشرتها مجلة طب القلب في الولايات المتحدة، في مايو/أيار الماضي، راقب فريق من الباحثين العادات الغذائية لحوالي 416 ألف مسن لا يعانون من داء السكري أو أي مرض في القلب.

وواصل فريق الباحثين متابعة الحالة الصحية لهؤلاء الأشخاص لمدة تسعة أعوام، ولاحظوا أن المشاركين في هذه الدراسة من الذين يتناولون البيض بانتظام تقل لديهم نسبة الوفاة بالسكتة الدماغية والمشاكل القلبية، مقارنة بمن لا يتناولونه.

سكتة

وبينت النتائج الدقيقة لهذه الدراسة أن من يتناولون البيض بمعدل بيضة واحدة يوميا، كانت احتمالات إصابتهم بالسكتة الدماغية أقل بنسبة 28%، وتعرضهم للوفاة بسبب مشاكل في القلب أقل بنسبة 18%.

واعتبر هؤلاء الباحثون أن تفسير هذه الفروقات يتمثل في تأثير البيض الذي يحتوي على مغذيات مفيدة للقلب، مثل حمض الفوليك والأحماض الدهنية أوميغا 3، التي تخفض من مستويات الدهون الثلاثية في الدم، المعروفة بتسببها في أمراض القلب.

ما الكوليسترول الموجود في البيض؟

ويحتوي صفار البيض على الكثير من الكولسترول، ولكن مستوياته في أجسامنا لا تتأثر بالاستهلاك المنتظم للبيض. وذلك وفقا للكاتبة.

وأشارت الكاتبة إلى أن البيض من الأطعمة المغذية، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من البروتين، والفيتامين أي ودي وإي وب 5، وب 9 ، وب 12، إلى جانب مادتي اللوتين والزياكسانتين اللتين تعززان قوة النظر.

كما أن البيض غني بالمركب الكيميائي الكولين، المعروف بأنه مفيد لتطور الدماغ.

البيض يساعد على إنتاج الكوليسترول الجيد

وأظهرت دراسة أجريت في إيران سنة 2015 أن البيض يساعد الكبد على منع إنتاج الكوليسترول الضار بالصحة الذي يتسبب في انسداد الأوعية الدموية والإصابة بالعديد الأمراض، ويساهم أيضا في إنتاج الكوليسترول المفيد الذي يحسن من حالة الأوعية الدموية والقلب.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول بيضة كل يوم يحسن من القدرة على النظر بفضل مادة اللوتين، ويعزز الذاكرة بفضل الفيتامين ب، إلى جانب احتواء البيض على العديد من المواد الغذائية والمغذيات الدقيقة التي تحتاجها المرأة الحامل والجنين.

في المقابل، يجب الحذر من الإفراط في استهلاك البيض، وهي قاعدة تنطبق في الحقيقة على كل أنواع الطعام، ويسلط ضغطا إضافيا على الكليتين نظرا لاحتوائه على كمية كبيرة من البروتينات.

كما ينصح بتجنب استهلاك البيض غير المطبوخ، وأكله بعد طهوه جيدا.