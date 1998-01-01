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حاخامات يصدرون فتوى دعما لقتلة الشهيدة عائشة رابي

الإثنين 07 يناير 2019 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حاخامات يصدرون فتوى دعما لقتلة الشهيدة عائشة رابي



القدس المحتلة / سما /

أصدر حاخامات في الصهيونية الدينية أمس، الأحد، فتوى هدفها دعم ناشطين متطرفين في مستوطنة "يتسهار"، الواقعة جنوبي مدينة نابلس في الضفة الغربية، الذين سافروا إلى مستوطنة "ريحاليم"، بهدف تلقين الفتية في المعهد الديني اليهودي "يشيفاة بْري هآرتس" حول كيفية التصرف أثناء تحقيق جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) معهم، في أعقاب استشهاد عائشة رابي.

وأعلن الشاباك، أمس، أنه يعتقل خمسة فتية من "يشيفاة بري هآرتس" في مستوطنة "ريحاليم"، وأنهم مشتبهون بقتل عائشة رابي من قرية بديا، بعد أن ألقوا حجارة باتجاه سيارة كان يقودها زوجها، وأصيبت في رأسها ما أدى إلى استشهادها، وذلك يوم الجمعة 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وصدرت الفتوى ضمن ما يعرف بالشريعة اليهودية بـ"إنقاذ النفس" في يوم السبت، وهو اليوم الذي يطالب فيه اليهود بعدم القيام بأي عمل. وتعني هذه السماح، بأثر رجعي، لمجموعة من غلاة المتطرفين بين المستوطنين بالسفر بسيارة من مستوطنة "يتسهار" إلى مستوطنة "ريحاليم" في يوم السبت، غداة جريمة قتل رابي. وترأس هذه المجموعة مئير إتينغر، المعروف بأنه قائد مجموعة متطرفة وهو حفيد الحاخام الفاشي المأفون مئير كهانا.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الإثنين، عن مصادر في الشاباك قولها إن هدف سفر المجموعة كان "إرشاد مشتبهين بالقتل، يتعلمون في اليشيفاة، كيف يستعدون لتحقيق في الشاباك ومواجهته في حال القبض عليهم".  

ووقع على الفتوى الحاخام دوف ليئور، وهو كبير الحاخامات المتطرفين في الصهيونية، والحاخام يهوشع مردخاي شميدن، حاخام مستوطنة "شافي شومرون" ورئيس "يشيفاة برخات هتوراة"، وانضم إليهما حاخامات آخرون، بحسب الصحيفة. ويُعرف هؤلاء الحاخامات بدعمهم للإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين.

وهاجم حاخامات الصهيونية الدينية، وفي مقدمتهم الحاخام حاييم دروكمان، الشاباك بادعاء تعذيب الفتية الخمسة المعتقلين، وهو ما نفاه الشاباك بشدة واعتبره نزعا لشرعية الجهاز.

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