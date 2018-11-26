تصريح مدع عام في جريمة قتل يارا أيوب من الجش

القدس المحتلة / سما /

قدمت النيابة العامة تصريح مدع عام إلى محكمة الصلح في مدينة الناصرة صباح اليوم، الإثنين، ضد شاب (28 عاما) وقريبه قاصر (17 عاما) من الجش تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضدهما في جريمة قتل ابنة قريتهما الفتاة يارا أيوب (16 عاما).

وجاء في ملف الجريمة أن "هناك أدلة يمكن من خلالها تقديم لائحة اتهام ضد المعتقلين بتهمة القتل".

وكان محامي الدفاع عن المشتبهين، باسل فلاح، قد صرح أن "الحديث يدور حول خطأ للشرطة، لا علاقة لهما بجريمة القتل".

وجرى إطلاق سراح والد ووالدة وشقيق المشتبه الرئيسي بالقتل في 26.12.2018. وعلى الرغم من ذلك، صرحت الشرطة أنه سيتم لاحقا تقديم لوائح اتهام ضد الثلاثة أيضا، بحسب الشبهات المنسوبة إليهم.

وجرى اعتقال 5 أشخاص في إطار التحقيق في ملف جريمة قتل الفتاة أيوب وتمديد اعتقالهم عدة مرات، غير أنه جرى إطلاق سراح الثلاثة المذكورين.

تجدر الإشارة إلى أنه كان قد عثر على جثة يارا أيوب في تاريخ 26.11.2018 بعد فقدان آثارها بثلاثة أيام، داخل حاوية قمامة في البلدة وعليها علامات عنف.