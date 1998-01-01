مودريتش : مشاكل ريال مدريد الحالية ليست بسبب التحكيم والفار

وكالات / سما /

أكد الكرواتي لوكا مودريتش نجم فريق ريال مدريد الإسباني بأن أسباب تراجع المرينجي في الفترة الماضية ليست بسبب التحكيم وتقنية الفيديو “فار”، بل بسبب أمور أخرى.

وتلقى فريق ريال مدريد خسارة قاسية مساء أمس الأحد على يد ضيفه ريال سوسيداد بهدفين نظيفين، ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم.

خسارة مباراة أمس أعطت مؤشرًا على صعوبة منافسة ريال مدريد على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث أصبح الفارق بينه وبين المتصدر برشلونة 10 نقاط.

وتحدث لوكا مودريتش حسب صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلاً “العديد من أفراد الفريق ليسوا في حالتهم الطبيعية”.

وأضاف “عليك أن تتحدث بكل صراحة، الأمر ليس بسبب سوء الحظ، نحن نخلق فرصًا كثيرة، ولكن الكرة لا تدخل الشباك، هناك العديد من الأسباب التي تفسر لماذا الأمور لا تسير في الإتجاه الصحيح معنا”.

وتابع “الحكم؟ لم يقدم أداءً سيئًا، ولكن مشاكلنا ليست بسبب التحكيم أو الفار، بالرغم من أنها لم تساعدنا، ولكن لدينا مشاكل أخرى”.

وأكمل “الحكم قال لي بأن تقنية الفيديو أكدت بأنها ليست ركلة جزاء، وأعتقد بأنه شيء غريب للغاية بأنهم لم يعيدوا الحالة أكثر من مرة للتأكد من الأمر، في إسبانيا الجميع مستاء من الفار”.

وأنهى تصريحاته قائلاً “نحن تطورنا كثيرًا، علينا أن نكون قريبين أكثر من بعضنا البعض كفريق في الملعب، وليس علينا التحدث عن خسارتنا بطولة الليجا، يجب أن نلعب كل مباراة على حدة كالرجال، ونحاول إصلاح الأمور”.