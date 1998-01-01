حماس: تهديدات الشيخ وغيره لن ترهب شعبنا في غزة

غزة / سما /

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يوم الاثنين، إن تهديدات قيادات السلطة الفلسطينية وحركة فتح لن ترهب شعبنا في قطاع غزة

وأكد القيادي في حماس سامي أبو زهري في تغريدة له على موقع "تويتر" أن "تهديدات حسين الشيخ وغيره تؤكد أن عصابة عباس ماضية في دورها الخياني لخدمة الاحتلال ومحاولة تدمير القضية الفلسطينية".

وكان الشيخ قال إن "السلطة لن تتردد في اتخاذ أي إجراء يحاصر حماس في غزة".

وأضاف الشيخ في مكالمة هاتفية على قناة العربية (الحدث) مساء الأحد إن "حماس تهدف لفصل غزة عن باقي الوطن".

وأشار إلى أن السلطة تفكر جديًا باتخاذ إجراءات لمحاصرة حماس وستكون عبارة عن جملة من القرارات الإدارية أو المالية أو قرارات ذات بعد سياسي متعلقة بوجود حماس.

وعن موعد هذه الإجراءات قال الشيخ، "كل شيء في وقته وسنترك فرصة للجهود الي تتبذل من فصائل منظمة التحرير، لكننا لن نحتمل هذا السلوك الحمساوي بعد الان وسنتخذ اجراءات تكفل محاصرة هذا الانقلاب".