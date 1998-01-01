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داني ألفيس: نيمار يعاني من نفس مشكلة كريستيانو رونالدو

الإثنين 07 يناير 2019 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
داني ألفيس: نيمار يعاني من نفس مشكلة كريستيانو رونالدو



وكالات / سما /

دافع البرازيلي داني ألفيس مدافع باريس سان جيرمان عن زميله ومواطنه نيمار الذي يتعرض لانتقادات عديدة بسبب سلوكه داخل الملعب ومحاولته خداع الحكم بادعاء السقوط.

وعانى نيمار خلال فترة كأس العالم من سخرية الجماهير وحتى الصحف العالمية بسبب محاولاته المستمرة للتحايل على الحكم، وما زال هناك بعض حملات السخرية التي توجه ضد المهاجم البرازيلي في مبارياته مع باريس سان جيرمان.

ويرى داني ألفيس أن نيمار يتعرض لهذا الهجوم الشرس لأنه غني ومشهور ووسيم، وهذه الكلمات نفسها كان كريستيانو رونالدو قد قالها قبل ثماني سنوات عندما أراد تبرير سبب الانتقادات المستمرة التي يتعرض لها.

وقال داني ألفيس في تصريحات أبرزتها صحيفة سبورت الإسبانية “لا يوجد طريقة أمام نيماركي يعزل نفسه عن الانتقادات، نيمار إنسان وليس آلة، بالنسبة لي هو مثل ابني، أعرف كل شيء يمر به، هو شخص ذكي جداً”.

وتابع “ما يسبب له المزيد من الحسد من الناس، انه مليونيراً، مشهور ووسيم”.

وكان رونالدو قد صرح قبل ثماني سنوات نفس التصريح تقريباً، وقال حينها “إنه يصفوني بذلك لأنني وسيم وغني ولاعب كرة قدم عظيم، إنهم يحسدونني”.

#داني ألفيس #كريستيانو رونالدو

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