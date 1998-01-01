تشيلسي يستهدف التعاقد مع كافاني

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية الشهيرة بأن نادي تشيلسي الإنجليزي يستهدف التعاقد مع الهداف التاريخي لفريق باريس سان جيرمان، إدنسون كافاني نجم منتخب أوروجواي.

وبالرغم من تسجيله ثنائية بالأمس في مباراة كأس الإتحاد الإنجليزي ولكن المدرب ماريسيو ساري، غير راض على الإطلاق عن المهاجم الإسباني ألفارو موراتا ويرغب في رحيله والمجئ بمهاجم أفضل جودة.

وقد سجل كافاني 183 هدف في 262 مباراة مع باريس سان جيرمان منذ أن جاء إلى الفريق في عام 2013 قادما من فريق نابولي الإيطالي ولكن لم يدربه ساري من قبل.

وتشير الصحافة الإنجليزية بأن نادي تشيلسي يود تقديم مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني حيث يتبقى في عقد اللاعب الأوروجوياني صاحب ال31 عام عامين فقط وهو مبلغ قد توافق عليه إدارة النادي الفرنسي.