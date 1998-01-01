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فيديو... ريال سوسيداد يصعق ريال مدريد ويُعيده إلى دوامة الهزائم

الإثنين 07 يناير 2019 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو... ريال سوسيداد يصعق ريال مدريد ويُعيده إلى دوامة الهزائم



وكالات / سما /

نجح نادي ريال سوسيداد في إغراق سفينة  ريال مدريد، وذلك بعدما فاز عليه بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإسباني.

وحصل ريال سوسيداد على ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من المباراة، بعدما تدخل كارلوس كاسيميرو على ميكيل مورينو داخل مربع العلميات، ليترجمها يليان خوسي إلى هدف داخل شباك تيبو كورتوا، معلناً عن تقدم الضيوف بهدف مبكر.

ونجح ريال مدريد في صناعة العديد من الفرص السانحة للتسجيل، لكنه لم يفلح في ترجمة أي منها إلى أهداف، حيث تفنن كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور وسيرجيو راموس في إضاعة الكرات التي وصلتهم داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، قام حكم المباراة بطرد لوكاس فاسكيز في الدقيقة 61، بعدما أوقف نجم ريال مدريد إحدى الهجمات المرتدة للضيوف بطريقة غير شرعية، الأمر الذي دفع خوسيه مونويرا مونتيرو لإشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجه النجم الإسباني.

وكان فاسكيز قد تلقى بطاقة صفراء في الشوط الأول في الدقيقة 40، بعدما تدخل بخشونة على أحد لاعبي ريال سوسيداد في كرة مشتركة قرب خط التماس.

ولم يحتسب الحكم الإسباني ركلة جزاء صحيحة للفريق المدريدي في الدقيقة 63، بعدما تدخل حارس سوسيداد على فينيسيوس جونيور داخل منطقة الجزاء.

ولم يلجأ الحكم الإسباني لتقنية الفيديو للتأكد من مدى صحة قراره، حيث طالب اللاعبين بمواصلة اللعب، لتطلق جماهير سانتياجو بيرنابيو صافرات الاستهجان على خوسيه مونويرا مونتيرو.

وفي الدقيقة 83، نجح ريال سوسيداد في تسجيل الهدف الثاني عن طريق روبن باردو، وذلك بعد مرتدة ناجحة قادها ويليان خوسي من خط الوسط، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الباسكي بهدفين دون رد.

وبهذه النتيجة، رفع ريال سوسيداد رصيده إلى النقطة في 22 في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 30 في المرتبة الخامسة خلف ديبورتيفو ألافيس الذي يملك 31 نقطة.

#ريال سوسيداد #ريال مدريد

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