فيديو.. برشلونة يفتتح العام الجديد بفوز صعب ضد خيتافي

وكالات / سما /

نجح فريق نادي برشلونة في افتتاح العام الجديد بتحقيق فوز صعب على حساب مضيفه، خيتافي على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريث بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد ضمن الجولة 18 من الدوري الإسباني.

تقدم ليونيل ميسي النجم الأرجنتيني الكبير بالهدف الأول لمصلحة البلوجرانا في الدقيقة 20، ثم أضاف المهاجم الدولي الأوروجوياني لويس سواريز الهدف الثاني في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 43، استطاع خايمي ماتا تسجيل هدف تذليل الفارق لمصلحة الفريق المدريدي لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الكتلوني بهدفين لهدف واحد.

وأهدر لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتهديف، حيث تصدى حارس خيتافي لانفراد صريح من ميسي، كما أضاع خايمي ماتا صاحب هدف الضيوف فرصة إضافة الهدف الثاني في المرمى الخالي من الحارس تير شتيجن بطريقة ولا أغرب.

واحتفظ المدير الفني الإسباني إرنستو فالفيردي بالنجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس على مقاعد البدلاء، ثم دفع به في الشوط الثاني فيدال، كما أخرج لاعبي الوسط الآخرين للدفع بالثنائي كوتينيو وألينيا.

وبذلك، يوسع برشلونة فارق النقاط مع أتلتيكو مدريد إلى 5 نقاط عقب تعثر الروخي بلانكوس بالتعادل مع إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيثخوان.