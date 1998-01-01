رام الله/سما/

أكد حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح "م7 "، أنه لن يتم المساس بأي موظف من موظفي السلطة الفلسطينية، بل أننا ندرس كيفية التخفيف عن أبناء شعبنا في غزة وأبناء فتح ومنظمة التحرير.

وأضاف في لقاء متلفز أن حماس اعتقلت خلال الأيام الماضية أكثر من ألف عنصر من حركة فتح.

وتابع الشيخ:" : لن نحتمل سلوك حماس بعد الآن، وسنتخذ كافة الإجراءات لمحاصرتها"، مشيراً إلى أن حماس منعت موظفينا من ممارسة مهاهم في معبر رفح خلال فترة تسلمنا المعبر ".

و أكد أن طواقمنا لن تتوجه إلى معبر رفح اعتباراً من يوم الغد.

وأضاف الشيخ:" عندما أعدنا موظفينا إلى معبر رفح، جاء ذلك بطلب من مصر قبل عدة شهور، تمهيداً للحوار المزمع عقده مع حماس لإنهاء الانقسام".

وتابع: طواقمنا منذ عدة شهور تعمل بلا مسؤولية ولا صلاحيات، بل إن حماس فتحت معبراً جديداً أصبحت تدخل كل المواد من خلاله إلى قطاع غزة، مشيراً إلى أن وجودنا في المعبر كان شكليا".

وقال الشيخ: "سنتخذ إجراءات سياسية ومالية وإدارية ضد حماس".

وأضاف: "جهود المصالحة الفلسطينية وصلت إلى طريق مسدود، ولن نتحمل سلوك حماس بعد الآن".

واستكمل الشيخ حديثه قائلاً: "حماس غارقة في "صفقة القرن"، التي تهدف لفصل قطاع غزة عن باقي الوطن".