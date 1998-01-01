  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشيخ: سنتخذ إجراءات سياسية ومالية وإدارية ضد حماس

الإثنين 07 يناير 2019 08:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ: سنتخذ إجراءات سياسية ومالية وإدارية ضد حماس



رام الله/سما/

 أكد  حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح "م7 "، أنه لن يتم المساس بأي موظف من موظفي السلطة الفلسطينية، بل أننا ندرس كيفية التخفيف عن أبناء شعبنا في غزة وأبناء فتح ومنظمة التحرير.

وأضاف في لقاء متلفز أن حماس اعتقلت خلال الأيام الماضية أكثر من ألف عنصر من حركة فتح.

وتابع الشيخ:" : لن نحتمل سلوك حماس بعد الآن، وسنتخذ كافة الإجراءات لمحاصرتها"، مشيراً إلى أن حماس منعت موظفينا من ممارسة مهاهم في معبر رفح خلال فترة تسلمنا المعبر ".

و أكد أن طواقمنا لن تتوجه إلى معبر رفح اعتباراً من يوم الغد.

وأضاف الشيخ:" عندما أعدنا موظفينا إلى معبر رفح، جاء ذلك بطلب من مصر قبل عدة شهور، تمهيداً للحوار المزمع عقده مع حماس لإنهاء الانقسام".

وتابع: طواقمنا منذ عدة شهور تعمل بلا مسؤولية ولا صلاحيات، بل إن حماس فتحت معبراً جديداً أصبحت تدخل كل المواد من خلاله إلى قطاع غزة، مشيراً إلى أن وجودنا في المعبر  كان شكليا".

وقال الشيخ: "سنتخذ إجراءات سياسية ومالية وإدارية ضد حماس".

وأضاف: "جهود المصالحة الفلسطينية وصلت إلى طريق مسدود، ولن نتحمل سلوك حماس بعد الآن".

واستكمل الشيخ حديثه قائلاً: "حماس غارقة في "صفقة القرن"، التي تهدف لفصل قطاع غزة عن باقي الوطن".

أخبار ذات صلة

اللجنة الإدارية

اللجنة الإدارية: لن نكون عقبة و سنتخذ إجراءات لتنفيذ ما ورد في إعلان القاهرة

الرئيس عباس

الرئيس مجددا : سنتخذ خطوات غير مسبوقة ضد حماس ما لم تحل لجنتها الإدارية

الرئيس عباس

فيديو.. الرئيس: قررت اتخاذ اجراءات قانونية ومالية ضد غزة

ابو نعيم - ارشيف

اثر عودة السنوار ..حماس تبدأ بتطبيق إجراءات جديدة على الحدود مع مصر

بري هنية - ارشيف

مصدرلبناني: عباس أكد لبرّي أنه لا ينوي اتخاذ إجراءات ضد حماس وغزة

الرئيس عباس

الرئيس: نسعى إلى وحدة شعبنا وأية إجراءات نتخذها ضد حماس ترمي لإنهاء الانقسام

الأكثر قراءة اليوم

بماذا ردت حماس على اصرار فتح على اقامة مهرجان انطلاقتها بغزة غدا الاثنين ؟

بالفيديو : الأمن الداخلي بغزة بفيديو قصير: انتظرونا .. فما الذي سيكشفه ؟

واللا العبري يكشف: هكذا دمرت إسرائيل 15 ألف صاروخ متطور كانت في طريقها لحماس

السلطة تقرر سحب كافة موظفيها من معبر رفح وحماس ترد

القناة العاشرة: السيسي فشل في إقناع عباس باستئناف المصالحة مع حماس

الفصائل تقدم مبادرة لتأجيل انطلاقة فتح بغزة ووقف التراشق الاعلامي

طائرات الاحتلال تقصف مرصدين للمقاومة شرق قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

حرب

الاحتلال يكشف تفاصيل لأول مرة عن الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2008

طيران الاحتلال يقصف موقعاً للمقاومة في بيت لاهيا

السيسي يكشف: الطيران المصري يستخدم المجال الجوي الإسرائيلي في سيناء

قناة عبرية تكشف عن القرارات المصيرية التي اتخذها الرئيس عباس حول غزة !!

مروحيات الاحتلال

طائرات الاحتلال تقصف مرصدين للمقاومة شرق قطاع غزة