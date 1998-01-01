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السيسي يكشف: الطيران المصري يستخدم المجال الجوي الإسرائيلي في سيناء

الإثنين 07 يناير 2019 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يكشف: الطيران المصري يستخدم المجال الجوي الإسرائيلي في سيناء



القاهرة/وكالات/

بعد أيام من الجدل وشهور من الضّغط لمنع البثّ، بثّت قناة "سي بي إس" الأميركية، أمس، الأحد، لقاءً مع الرئيس المصريّ، عبد الفتاح السيسي، ضمن برنامج "60 دقيقة"، أقرّ فيه بجوانب التعاون العسكري الإسرائيلي المصري "الوثيق".

وردًا على سؤال بشأن ما إذا كان تعاونه هو الأوثق والأعمق مع إسرائيل، أجاب السيسي "صحيح"، وأضاف أنّ القوات الجوية تحتاج في بعض الأحيان للعبور إلى الجانب الإسرائيلي، وأنّ ذلك هو السبب في وجود تنسيق واسع مع الإسرائيليين.

وتحت حكم السيسي، تعاونت مصر مع إسرائيل بشأن الأمن في سيناء، وهي شبه جزيرة منزوعة السلاح بموجب معاهدة سلام أبرمها البلدان برعاية الولايات المتحدة عام 1979، لكن القوات المصرية تعمل هناك الآن بحرية.

وتعهد السيسي بهزيمة ما سمّاهم بالمتشددين في سيناء، واستعادة الأمن بعد سنوات من الاضطرابات، وتخوض قوات الأمن المصرية معارك مع متشددين في المنطقة التي تمتد من قناة السويس شرقا إلى قطاع غزة وإسرائيل منذ عام 2013.

وعندما سئل عن سبب عدم تمكنه من القضاء على المتشددين، رد السيسي بالإشارة إلى الصعوبات التي واجهتها الولايات المتحدة في أفغانستان ضد تمرد حركة طالبان.

وتساءل السيسي "ولماذا لم تستطع الولايات المتحدة القضاء على الإرهاب في أفغانستان بعد 17 سنة وصرفت تريليون دولار؟".

وفي المقابلة، نفى السيسي أن مصر تحتجز سجناء سياسيين، وذكرت المحطة أن إحدى الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان تقول إن هناك نحو 60 ألف سجين سياسي في مصر.

وقال السيسي "أنا معرفش هما جابوا العدد ده منين بصراحة... ليس لدينا سجناء سياسيون في مصر".

وأضاف السيسي أنه عندما تحاول مجموعة تمثل فئة قليلة فرض فكرها المتطرف "فعلينا أن نتدخل مهما كان عددهم".

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