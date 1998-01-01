لواء مصري يهدد علاء مبارك بالقوة الجبرية

القاهرة/وكالات/

قال علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك إن خطابا وصله من اللواء شيرين العداس مدير منطقة قصر المنتزه يخطره بإلغاء ترخيص كابينة يملكها.

وأضاف علاء في تغريدة له بحسابه الرسمي على تويتر أن اللواء العداس طلب منه سرعة إخلاء الكبينة والا سيتم الإخلاء بالقوة الجبرية للوحدة.

وتساءل مبارك: “هل يمكن إنهاء خلاف قانوني ما زال منظورا أمام المحاكم “.

وأردف علاء: “طيب ننتظر المحكمة..طيب ألف مبروك”.

يذكر أن كبائن المنتزه من أرقى شواطئ المنتزه بالإسكندرية، حصل عليها عدد من رموز نظام مبارك(أبناء فتحي سرور واحمد نظيف وغيرهما)وكانت توزع بنظام الهبات للسياسيين المقربين من النظام وأبنائهم، كما وزعت على عدد من الفنانين.