كشف النقاب عن زيارات سرية لوفود عراقية لإسرائيل مؤخرا

القدس المحتلة / سما /

كشفت مصادر إسرائيلية مطلعة النقاب عن زيارات سرية قامت بها ثلاثة وفود عراقية الى إسرائيل خلال الأشهر القليلة الماضية.

وجاء انه شارك في هذه الزيارات حوالي 15 شخصا بمن فيهم موظفون رسميون، وقياديون محليون، من الشيعة والسنة العراقيين.

وزار الضيوف العراقيون في مدينة القدس مؤسسة "ياد فاشيم" التي تحكي عن الهولوكوست كما زاروا مركز تراث اليهود المهاجرين من العراق وذلك في مدينة أور يهودا، كما التقوا أكاديميين إسرائيليين.

وقالت مصادر سياسية إن الهدف من هذه الزيارات هو إنشاء اساس مستقبلي لعلاقات بين البلدين، مشيرة إلى أن هناك في العراق توجها إيجابيا بالنسبة لإسرائيل.