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طقس فلسطين : اجواء باردة ومنخفض جديد غداً

الإثنين 07 يناير 2019 07:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : اجواء باردة ومنخفض جديد غداً



رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داوود الطروة أن لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة اليوم الاثنين، بحيث تبقى دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار على المناطق الشمالية خلال ساعات الصباح، وخلال ساعات الليل المتأخرة وفجر الثلاثاء تعود الأمطار من جديد على أجزاء من المناطق الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وفي يوم غد الثلاثاء تتأثر فلسطين بمنخفض جوي جديد خلال ساعات المساء، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خلال ساعات النهار، مع بقائها أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً بوجه عام، وخلال ساعات المساء تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس و تسقط الأمطار على المناطق الشمالية وتمتد تدريجياً لباقي المناطق، وتكون مصحوبة بزخات من البرد، وربما زخات خفيفة من الثلج غير المتراكم على بعض القمم العالية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.
وفي يوم الأربعاء يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً، وشديد البرودة، والفرصة مهيأة لتساقط الأمطار المصحوبة بزخات البرد أحيانا فوق معظم المناطق، وربما تشهد بعض القمم العالية تساقط زخات خفيفة من الثلج غير المتراكم خلال ساعات الصباح، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
وفي يوم الخميس يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً إلى شديد البرودة ليلاً، ويحذر من تشكل الصقيع وحدوث الانجماد، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وفي يوم الجمعة يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، ويحتمل تشكل الصقيع، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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