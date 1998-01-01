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طيران الاحتلال يقصف موقعاً للمقاومة في بيت لاهيا

الإثنين 07 يناير 2019 07:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طيران الاحتلال يقصف موقعاً للمقاومة في بيت لاهيا



غزة / سما /

جددت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمواقع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، فجر اليوم الإثنين.


وقصف  الطيران الحربي الإسرائيلي موقعا للمقاومة الفلسطينية في بلدة بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة.


وأكد مصدر أمني أن طائرة مروحية اطلقت أول صاروخ صوب موقع عسقلان التابع للمقاومة قبل أن تقوم الطائرات الحربية من طراز "اف 16" باطلاق صاروخ صوب الموقع ما الحق اضراراً مادية جسيمة به.


وكانت طائرات الاحتلال قصفت في ساعات مساء الأحد مرصدين للمقاومة في غزة وخانيونس دون الابلاغ عن وقوع اصابات.

وزعم جيش الاحتلال في وقت سابق أن قذيفة هاون اطلقت من غزة وسقطت في منطقة مفتوحة بعد ساعات من سقوط بالون حارق.

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