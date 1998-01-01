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قناة عبرية تكشف عن القرارات المصيرية التي اتخذها الرئيس عباس حول غزة !!

الأحد 06 يناير 2019 11:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تكشف عن القرارات المصيرية التي اتخذها الرئيس عباس حول غزة !!



القدس المحتلة/سما/

كشفت (القناة 14) الإسرائيلية في وقت متأخر من مساء الأحد، عن قرار اتخذه الرئيس محمود عباس، فيما يتعلق بقطاع غزة.

ونقلت القناة عن مصدر في السلطة الفلسطينية وصفته بأنه "رفيع" قوله: بالنسبة لأبو مازن "القصة انتهت" هو "ينوي وقف تسيير معابر غزة، ووقف تحويل 96 مليون دولار إلى القطاع كل شهر"، وفق ما ذكرت القناة الإسرائيلية.

وكان حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح): قال "لن نحتمل سلوك حماس بعد الآن، وسيتم اتخاذ إجراءات سياسية ومالية وإدارية لمحاصرتها في قطاع غزة".

ولكنّ الشيخ أكد في تصريحات لـ قناة (العربية)، أنه لن يتم المس بموظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، منوها في الوقت ذاته إلى أن القيادة الفلسطينية تدرس التخفيف عن موظفي السلطة وأبناء حركة فتح وأبناء منظمة التحرير في قطاع غزة.

 

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