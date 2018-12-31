فتح تقرر إلغاء مهرجان الانطلاقة المقرر بغزة الاثنين

غزة/سما/



اكد المتحدث باسم حركة فتح، عاطف أبو سيف، أن حركته قررت إلغاء مهرجان انطلاقتها الـ 54 في قطاع غزة، نظراً لاعتقال الأجهزة الأمنية المحسوبة على حركة حماس بغزة للمئات من عناصر وكوادر الحركة.

وأوضح أبو سيف في تصريحات له مساء الأحد، أن الحركة تكتفي بالفعاليات التي نظمتها في قطاع غزة، في ذكرى انطلاقتها الرابعة والخميس.

وبين أبو سيف أن إلغاء مهرجان الانطلاقة يأتي في ظل اعتقال عدد كبير من كوادر وعناصر حركته بغزة خلال الساعات والأيام الأخيرة.

بيان فتح

بسم الله الرحمن الرحيم

*بيان صادر عن: حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فـتــح" في المحافظات الجنوبية*

" حركة "فتـح" تقرر إلغاء الاحتفال بالانطلاقة الرابعة والخمسين بمدينة غزة"

يا جماهير شعبنا العظيم... يا أبناء الفتح الميامين

في الذكرى الرابعة والخمسين لانطلاقة ثورتنا الفلسطينية المجيدة، تثمن حركة "فتــــــــح" في المحافظات الجنوبية التفافكم حول حركتكم بكل التزامٍ وعنفوانٍ وطني ، وأنتم حافظون للعهد والقسم، فقد سطرتم ملاحم البطولة والفداء ، وأثبتم للقاصي والداني في يوم 31/12/2018 ، يوم إيقاد الشعلة أنكم الأوفياء والأمناء وحراس الفكرة التي انطلقت من أجلها حركتكم الرائدة ، وكشفتم زيف المارقين والمنحرفين والمرجفين المتساوقين مع حركة حماس الذين لفظتهم حركتكم المعطاءة.

إن حركة "فتـــــــــح" في المحافظات الجنوبية تستنكر ممارسات حركة حماس وقمعها لأبناء شعبنا ولأبناء حركتنا، والشروع في حملة اعتقالات واسعة لكوادر حركة "فتــــح" والتنكيل بهم ، كما تستنكر رفض حركة حماس لإقامة احتفال انطلاقة الثورة الفلسطينية .

إن حركة "فتـــــــــح" في المحافظات الجنوبية إذ تشد على آياديكم الطاهرة، وتبارك عطاءكم المستمر ، فإنها تنطلق من أمانة المسؤولية والحرص على أبناء شعبنا وحقنًا للدماء لذلك قررت إلغاء احتفال الانطلاقة يوم غدٍ الاثنين 7/1/2019 المقرر بساحة السرايا بغزة، والاكتفاء بفعالية إيقاد الشعلة التي رسمتم وجسدتم من خلالها لوحةً وطنيةً أثبتت أن حركة "فتـــــح" في قلوب الجماهير.

تتوجه حركة "فتـــــــــــح" بالتحية لكافة أبناء شعبنا ولأبناء حركتنا الرائدة وتثمن جهود الفصائل الفلسطينية التي بذلت جهودًا حثيثة من أجل ثني حركة حماس عن موقفها الرافض لإقامة الاحتفال دون جدوى .

تجدد حركة "فتــــــــح" العهد والقسم على المضي قدمًا لتحقيق أهدافنا الوطنية والوقوف خلف قيادتنا ممثلةً بالأخ الرئيس محمود عباس "أبو مازن" رئيس دولة فلسطين، وتتوجه بالتحية للأخوة والأخوات كوادر حركة فتح القابعين في معتقلات أمن حماس، وتتمنى الشفاء العاجل للأخوة المصابين والجرحى الذين طالتهم أيدي الأجهزة الأمنية التابعة لحماس.

عاشت فلسطين حرة عربية

عاشت حركة "فتــــح"

عاشـــت الذكـــرى

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار... الحرية لأسرانا البواسل... والشفاء العاجل لجرحانا الأبطال

وإنها لثورة حتى النصر

حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتــح" – المحافظات الجنوبية 6/1/2019م