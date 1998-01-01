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داخلية غزة تعلق على انسحاب موظفي السلطة من معبر رفح

الأحد 06 يناير 2019 09:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تعلق على انسحاب موظفي السلطة من معبر رفح



غزة/سما/

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة الأحد الموافق 6 كانون الثاني/ يناير 2019، أنها ستحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني ومكتسباته، وذلك تعقيباً على إعلان هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، عن سحب جميع موظفيها من (معبر رفح البري) مع مصر.

وجاء في البيان المقتضب عبر موقعهم الرسمي: أُبلغنا مساء الأحد، من قبل رئيس هيئة المعابر والحدود، السيد نظمي مهنا، بأنه بناء على توجيهات سياسية، ستقوم الهيئة بسحب موظفيها العاملين في (معبر رفح) ابتداء من صباح غد الاثنين 2019/1/7، وبناء على ذلك؛ فإننا في وزارة الداخلية والأمن الوطني، نؤكد أننا سنحافظ على مقدرات شعبنا ومكتسباته، وستبقى الوزارة أمينة وحريصة على مصالح شعبنا. 

كانت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، قد سحبت موظفيها احتجاجاً على الاعتقالات التي طالت موظفي السلطة بغزة، متهمة حماس بتعطيل عمل طواقم السلطة الفلسطينية في المعبر، منذ تسلمها إياه.

وأضافت الهيئة، أنه بعد وصولها لقناعة بأنه لا جدوى من وجود الموظفين في المعبر، قررت سحب جميع العاملين على المعبر ابتداء من صباح الغد.
 

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