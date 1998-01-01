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نقطة ثمينة للفدائي أمام المنتخب السوري بكأس آسيا

الأحد 06 يناير 2019 08:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقطة ثمينة للفدائي أمام المنتخب السوري بكأس آسيا



رام الله / سما /

تعادل منتخبنا الوطني "الفدائي" مع نظيره المنتخب السوري سلبيا، ضمن ثاني مباريات المجموعة الثانية ليحافظ المنتخب الأردني على صدارته للمجموعة وتتذيلها أستراليا.
وعلى ملعب الشارقة الذي امتلأ بالآلاف من جماهير المنتخبين، فشل لاعبو الطرفين بهز الشباك، واكتفيا بنقطة لكل منهما تضعهما في المركزين الثاني والثالث بالمجموعة.
وشهدت المباراة طرد المدافع الفلسطيني محمد صالح في الدقيقة 69، ولكن الدفاع الفلسطيني ظل متماسكا ليحافظ على النتيجة.
وبهذه النتيجة حافظ المنتخب الأردني على صدارته للمجموعة بثلاث نقاط بعد فوزه على أستراليا بهدف نظيف، وتقاسم المنتخبان السوري والفلسطيني المركزين الثاني والثالث في المجموعة الثانية.

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