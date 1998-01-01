السلطة تقرر سحب كافة موظفيها من معبر رفح ابتداء من غد بسبب ممارسات "حماس"

غزة/سما/



اعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية عن سحب كافة موظفيها العاملين في معبر رفح بدء من صباح غد الاثنين.

وقالت الهيئة في بيان لها " انه تم اتخاذ هذا القرار على ضوء التطورات الاخيرة والممارسات الوحشية لعصابات الأمر الواقع في قطاعنا الحبيب، وتبعاً لمسؤولياتنا اتجاه شعبنا الحبيب في قطاع غزة وللتخفيف عن كاهله مما يعانيه من ويلات الحصار".

واضاف البيان " منذ ان تسلمنا معبر رفح وحماس تعطل اي مسؤولية لطواقم السلطة الوطنية الفلسطينية هناك، وعلى الرغم من تحملنا الكثير حتى نعطي الفرصة للجهد المصري الشقيق لإنهاء الانقسام".

وتابع البيان "وامام اصرار حماس على تكريس الانقسام وآخرها ما طال الطواقم من استدعاءات واعتقالات والتنكيل بموظفينا وبعد وصولنا لقناعة بعدم جدوى وجودهم هناك وإعاقة حركة حماس لعملهم ومهامهم قررنا سحب كافة موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية العاملين على معبر رفح ابتداءاً من صباح الغد".