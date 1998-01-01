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فيديو : بحضور الرئيس عباس..السيسي يفتتح أكبر مسجد وكنيسة بـ" العاصمة الإدارية الجديدة"

الأحد 06 يناير 2019 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو : بحضور الرئيس عباس..السيسي يفتتح أكبر مسجد وكنيسة بـ" العاصمة الإدارية الجديدة"



القاهرة / وكالات /

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، مسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وأعضاء المجمع المقدس، وعدد من الشخصيات الدولية والعامة.

ويعتبر مسجد الفتاح العليم، بالعاصمة الإدارية الجديدة، درة العمارة الإسلامية الحديثة، وجوهرة الإنشاءات داخل العاصمة الإدارية للدولة، ويمثل إنجازا جديدا يضاف لسلسلة إنجازات الدولة المصرية فى مجال البناء والتشييد، ليصبح من أكبر المساجد فى المنطقة العربية.

ورُفع أذان صلاة العشاء بمسجد الفتاح العليم بصوت الشيخ مصطفى عاطف خليل، وذلك فى أول يوم له بعد افتتاحه رسميا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشارك فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، فى افتتاح مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية "ميلاد المسيح"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يرافقه وفد من أبناء الأزهر الشريف.

على جانب أخر ، يترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد، فى كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة.وبالنسبة للكاتدرائية، تعد هي الأكبر في الشرق الأوسط، حيث تتكون من كنيستين كُبرى وصُغرى، وقاعة للمناسبات وقاعتين فرعيتين، وغرف تعميد واستراحة وغرفة للكنترول.

على صعيد متصل ، قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إنه سعيد بأن يرى الأصدقاء فى مصر يفتتحون أكبر كاتدرائية فى الشرق الأوسط، مشددا فى تدوينة على حسابه بموقع تويتر على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يقود بلاده نحو مستقبل أكثر شمولية.

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