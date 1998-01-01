الأردن يذيق أستراليا حاملة لقب آسيا خسارة تاريخية (شاهد)

وكالات

انتزع المنتخب الأردني، اليوم الأحد، انتصارًا تاريخيا على نظيره الأسترالي (حامل اللقب) بهدف نظيف في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم المقامة بالإمارات.



بذلك، انتزع منتخب "النشامى" أول ثلاث نقاط لهم في العرس القاري.



تبادل الفريقان الهجمات منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم، حيث جاءت البداية سريعة من الجانبين خاصة وأن المنتخب الأسترالي حاول إرباك المنافس بهدف.



وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين إلى أن جاءت الدقيقة 26 لتشهد معها الهدف الأول للأردن عن طريق أنس بني ياسين الذي تلقى كرة عرضية انقض عليها برأسه في الشباك.



وفشلت جميع محاولات أستراليا في إدراك التعادل، ليخرج المنتخب الأردني فائزًا في شوط المباراة الأول بهدف نظيف.



واستمرت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه المنتخب الأردني عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو أستراليا من هجماتهم في محاولة لإدراك التعادل.



وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين، ليخرج المنتخب الأردني فائزًا بالنقاط الثلاث.