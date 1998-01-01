طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف مرصدين للمقاومة شرق قطاع غزة

غزة / سما /

قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي المروحية مرصدين للمقاومة شرق خان يونس وشرق مدينة غزة، دون وقوع إصابات.

واكدت مصادر محلية قيام طائرات الاحتلال المروحية قصف مرصدين للمقاومة بصاروخين قرب "بركة أبو دقة" بين بلدتي خزاعة والفخاري شرق المحافظة، وآخر قرب موقع ملكة شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

وقال شهود عيان أن طائرة حربية اطلقت صاروخين صوب مرصد لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس دون الابلاغ عن وقوع اصابات.

وجاء اطلاق الصاروخين في ظل حالة استنفار لجيش الاحتلال في منطقة مستوطنات غلاف غزة بعد شكوك بوجود حالة تسلل.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال انه اطلق النار صوب مجموعة من المقاومين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة موقعا اصابات في صفوفهم.

وبررت قوات الاحتلال هذا القصف بوجود جسم مفخخ قرب السياج الحدودي ظهرا.

واشار الشهود إلى انتشار كبير لآليات الاحتلال داخل الحدود الشرقية لخان يونس، بالتزامن مع تحليق مكثف ومنخفض لطائرات الاحتلال المروحية.