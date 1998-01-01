الراصد الجوي : الليلة هي الأكثر برودة منذ بداية الموسم

القدس المحتلة/سما/

توقع الراصد الجوي داوود الطروة أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس هذه الليلة لتتحول الأجواء وتصبح شديدة البرودة وينتظم هطول الأمطار على المناطق الشمالية ويمتد تدريجياً لباقي المناطق.

وأضاف الراصد الجوي أن الأمطار هذه الليلة من المتوقع أن تكون غزيرة على فترات وتصحب بزخات برد قد تكون كثيفة أحيانا وتتراكم على بعض المناطق لفترة وجيزة، فيما فرصة تساقط الثلوج ضعيفة وقد تسقط زخات خفيفة من الثلج وتكون مخلوطة بالأمطار والبرد على بعض القمم العالية ولكنها غير متراكمة.

ومن المتوقع أن تتدنى درجات الحرارة بشكل واضح هذه الليلة وفجر يوم غد لتصل في قمم القدس وبيت لحم ونابلس 3 -4 درجات مئوية، فيما تكون درجة مئوية واحدة في قمم الخليل ودرجتين مئويتين في قمم رام الله.

وفي يوم غد الاثنين تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة، وتسقط الأمطار خلال الفترة الصباحية في شمال البلاد، لتتوقف تدريجياً وتقتصر على بعض مناطق الجليل والساحل الشمالي، وتنخفض درجات الحرارة من جديد ليلاً بشكل واضح لتتدنى عن 4 درجات مئوية في القمم الجبلية، وتصل إلى درجتين مئويتين في القمم العالية دون هطول.

هذا ومن المتوقع أن تتأثر فلسطين بمنخفض جوي جديد مساء يوم الثلاثاء ويستمر يوم الاربعاء يرافقه أمطار وبرد وبرودة كبيرة من جديد

وحذر الراصد الجوي من:

1- خطر شدة سرعة الرياح

2- خطر تشكل السيول والفيضانات في المناطق المنخفضة في الشمال والوسط

3- خطر التزحلق على الطرقات نتيجة تساقط زخات البرد أحيانا

4- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض