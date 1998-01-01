  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الراصد الجوي : الليلة هي الأكثر برودة منذ بداية الموسم

الأحد 06 يناير 2019 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الراصد الجوي : الليلة هي الأكثر برودة منذ بداية الموسم



القدس المحتلة/سما/

توقع الراصد الجوي داوود الطروة أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس هذه الليلة لتتحول الأجواء وتصبح شديدة البرودة وينتظم هطول الأمطار على المناطق الشمالية ويمتد تدريجياً لباقي المناطق.

وأضاف الراصد الجوي أن الأمطار هذه الليلة من المتوقع أن تكون غزيرة على فترات وتصحب بزخات برد قد تكون كثيفة أحيانا وتتراكم على بعض المناطق لفترة وجيزة، فيما فرصة تساقط الثلوج ضعيفة وقد تسقط زخات خفيفة من الثلج وتكون مخلوطة بالأمطار والبرد على بعض القمم العالية ولكنها غير متراكمة.

ومن المتوقع أن تتدنى درجات الحرارة بشكل واضح هذه الليلة وفجر يوم غد لتصل في قمم القدس وبيت لحم ونابلس 3 -4 درجات مئوية، فيما تكون درجة مئوية واحدة في قمم الخليل ودرجتين مئويتين في قمم رام الله.

وفي يوم غد الاثنين تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة، وتسقط الأمطار خلال الفترة الصباحية في شمال البلاد، لتتوقف تدريجياً وتقتصر على بعض مناطق الجليل والساحل الشمالي، وتنخفض درجات الحرارة من جديد ليلاً بشكل واضح لتتدنى عن 4 درجات مئوية في القمم الجبلية، وتصل إلى درجتين مئويتين في القمم العالية دون هطول.

هذا ومن المتوقع أن تتأثر فلسطين بمنخفض جوي جديد مساء يوم الثلاثاء ويستمر يوم الاربعاء يرافقه أمطار وبرد وبرودة كبيرة من جديد

وحذر الراصد الجوي من:

1- خطر شدة سرعة الرياح

2- خطر تشكل السيول والفيضانات في المناطق المنخفضة في الشمال والوسط

3- خطر التزحلق على الطرقات نتيجة تساقط زخات البرد أحيانا

4- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض

أخبار ذات صلة

توقعات الراصد الجوي للطقس في فلسطين الليلة وخلال الايام القادمة

حج

طالع..الأوقاف تعلن عن أسماء شركات الحج والعمرة المؤهلة للعمل هذا الموسم

طقس

موجة حر شديدة تبدأ الليلة وتنتهي الاثنين

خسوف القمر

فلسطين على موعد مع خسوف جزئي للقمر الليلة الساعة 8:22

قصف غزة -ارشيفية

الجزيرة : اتفاق تهدئة بوساطة مصرية اعتبارا من الليلة

بحر غزة

غزة : غرق عدد من مراكب الصيادين بسبب المنخفض الجوي

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو : الأمن الداخلي بغزة بفيديو قصير: انتظرونا .. فما الذي سيكشفه ؟

الكيالي يتحدث عن تفاصيل المنحة القطرية لموظفي غزة والازمات المالية

القناة العاشرة: السيسي فشل في إقناع عباس باستئناف المصالحة مع حماس

لهذا السبب.. إسرائيل ستطالب تونس وليبيا بخمسين مليار دولار ضمن "صفقة القرن"

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ترد على ما اسمته ادعاءات "داخلية حماس"

هارتس : الوضع في غزة متفجر وحماس واسرائيل ناضجتان لاتفاق محدود

كيف أسقط "عياش" شمعون بيريز وفوز نتنياهو في انتخابات 1996 ؟

الأخبار الرئيسية

مروحيات الاحتلال

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف مرصدين للمقاومة شرق قطاع غزة

بماذا ردت حماس على اصرار فتح على اقامة مهرجان انطلاقتها بغزة غدا الاثنين ؟

فتح

الفصائل تقدم مبادرة لتأجيل انطلاقة فتح بغزة ووقف التراشق الاعلامي

فتح : "الاثنين" موعد إحياء ذكرى الانطلاقة في غزة ولا تغيير

اجتماع للقيادة بعد عودة الرئيس لتحديد "مواقف واجراءات أكثر دقة مع حركة حماس"