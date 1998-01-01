بورصة فلسطين: اغلاق التداول بانخفاض

رام الله /سما/

بلغ مؤشر القدس في نهاية جلسة بورصة فلسطين ليوم الأحد، (530.05) منخفضاً (0.51) نقطة (0.1%) عن إغلاق الجلسة السابقة.

تم تداول (329,907) سهما بقيمة إجمالية بلغت (696,736.153) دولارا أمريكيا، نفذت من خلال (103) عقدا.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها (15) شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت (3) شركات ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و(5) شركات أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

وبالنسبة للشركات الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي GUI بنسبة (6.08%), UCI بنسبة (3.28%), PALTEL بنسبة (0.47%).

أما الشركات الخمس انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي JPH بنسبة (4.95-%), NIC بنسبة (1.30-%), APIC بنسبة (1.26-%), QUDS بنسبة (0.54-%), ISBK بنسبة (0.53-%).