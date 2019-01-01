"قسد" تعتقل خمسة دواعش "مهاجرين" نصبوا كمينا للنازحين قرب دير الزور

دمشق/وكالات/

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إلقاء القبض على 5 دواعش من جنسيات أجنبية، وهم في كمين نصبوه لقوافل النازحين عن دير الزور شرقي البلاد.

وذكر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في بيان له اليوم الأحد: "في الأيام الأخيرة، وعندما كانت مجموعات كبيرة من النازحين في دير الزور تحاول الخروج من مناطق التنظيم الإرهابي، تأكدنا من خلال عمليات التعقب والمراقبة الدائمة، أن عناصر من التنظيم الإرهابي تشن هجمات ضد قوافل النازحين".

وأضاف: "نتيجة لتلك العمليات، تمكنت قواتنا في 30 ديسمبر 2018 من اعتقال 5 عناصر إرهابية أجانب، من جنسيات أمريكية، وإيرلندية وباكستانية"، وهم:

1 - وارن كريستوفر كلارك والملقّب بـ(أبو محمد الأمريكي) من ولاية هيوستن الأمريكية.

2 – ألكسندر روزماتوفيتش بيكميرزايف من مدينة دوبلن في إيرلندا (كتب تحت الصورة بالخطأ "باكستان").

3 – زيد عبد الحميد الملقّب بأبي زيد الأمريكي من الولايات المتحدة.

4 – فاضل الرحمن جاد والملقّب بأبي إنعام المهاجر من مدينة لاهور الباكستانية.

5 – عبد العظيم راتشوت والملقّب بأبي عمر الباكستاني من مدينة سيالكوت الباكستانية.

المصدر: RT