النتشة يبحث مع السفير المغربي سبل دعم القدس

رام الله / سما /

بحث الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة، اليوم الأحد، مع سفير المملكة المغربية لدى فلسطين محمد الحمزاوي، سبل دعم القدس.

ووضع اللواء النتشة خلال اللقاء الذي حضره نائب السفير المغربي مصطفى مرابطي، في صورة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية واليومية المريرة التي تعصف بمدينة القدس والمقدسيين المرابطين في حواريها المتصدين لمنهجية الاحتلال الإسرائيلي الخطيرة ضدهم والآخذة بالتصاعد، بهدف تهجيرهم خارج المدينة للتفرد بمقدراتها ومقدساتها والعبث بمحتوياتها الحضارية وتكريسها عاصمة للاحتلال.

كما بحث النتشة مع السفير الحمزاوي سبل دعم وتثبيت الوجود المقدسي في العاصمة المحتلة، من النواحي التعليمية والاقتصادية والثقافية وكافة مناحي الحياة اليومية، من خلال مشاريع تلبي متطلبات الشارع المقدسي والمؤسسات المقدسية، مشيدا بالدور التاريخي الهام الذي يقوم به العاهل المغربي الملك محمد السادس تجاه مدينة القدس وسكانها، الذي يعزز صمود ورباط المقدسيين فيها.

بدوره، أكد الحمزاوي أهمية التعاون المشترك بين السفارة المغربية والمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، من خلال تنفيذ فعاليات مشتركة، مشددا على ضرورة دعم رباط المقدسيين في وجه الاحتلال ومخططاته.