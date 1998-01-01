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حماس ترد على تصمصم فتح على إقامة مهرجان انطلاقتها غدا بغزة

الأحد 06 يناير 2019 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس ترد على تصمصم فتح على إقامة مهرجان انطلاقتها غدا بغزة



غزة / سما /

أكد القيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأحد، أن إصرار ما أسماه "فريق الرئيس محمود عباس على إقامة مهرجان في غزة يعكس إصراره على زعزعة الاستقرار الأمني وخلق المزيد من الأزمات".

وقال أبو زهري في تغريدة على حسابه في "تويتر" إن: "إصرار هذا الفريق على ذلك دون أي ترتيبات مع الأجهزة المسؤولة يعكس إصراره على زعزعة الاستقرار الأمني وخلق المزيد من الأزمات، مشددًا على أن "هذا الفريق يتحمل المسؤولية عن أي تداعيات".

وكان عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامه القواسمي اكد اليوم  الأحد، أن غدا الاثنين الساعه الثانية عشر ونصف في ساحة  السرايا هو الموعد والمكان   المتفق عليهم والمعلن للاحتفاء بالذكرى الرابعة والخمسين لاانطلاقة الثورة الفلسطينية " انطلاقة حركة فتح"  وأننا نأمل من الفصائل ازالة أية عقبات امام هذا الاحتفاء الوطني  والذي يجب أن يكون محل ترحيب من الجميع دون استثناء

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