بنك فلسطين والملكية الأردنية يطلقان حملة تشجع على استخدام "أميالي"

غزة / سما /

أطلق بنك فلسطين بالشراكة مع الخطوط الجوية الملكية الأردنية حملة جديدة يحصل خلالها حاملو بطاقة "أميالي" ماستركارد الإئتمانية المشتركة بين بنك فلسطين والملكية الأردنية على ميلين من أميال برنامج المسافر الدائم للملكية الأردنية "رويال كلوب" بدلاً من ميل واحد مقابل كل دولار أمريكي يتم صرفه في عمليات الشراء باستخدام البطاقة.

كما يستطيع عميل بنك فلسطين الإفادة من الأميال التي حصل عليها بالسفر على طائرات الملكية الأردنية أو أي من شركات الطيران العالمية الأعضاء في تحالف الطيران العالمي "oneworld" الذي تعد الملكية الأردنية أحد أعضائه؛ أو يمكنه استبدالها بما يزيد عن 500 سلعة تجارية ما بين أجهزة إلكترونية وإكسسوارات منزلية وغيرها عبر متجر "رويال كلوب" الإلكتروني RoyalClubRewards.rj.com.

وكان بنك فلسطين والملكية الأردنية قد وقعا اتفاقية شراكة في أيلول 2016 لإطلاق بطاقة "ماستر كارد" بالعلامة التجارية المشتركة تحت عنوان "أميالي" لتشجيع عملاء البنك على استخدام البطاقة في عمليات الشراء محلياً ودولياً والحصول على أميال إضافية، كما تمكنهم هذه الخدمة من الدخول الى برنامج المسافر الدائم "رويال كلوب" التابع للملكية الأردنية.

وتأتي هذه الحملة التي تشترك فيها الملكية الأردنية في إطار سعي الشركة لتعزيز وجودها التجاري في السوق الفلسطيني، ومكافأة عملائها على ولائهم للملكية الأردنية وتفضيلهم السفر على متن طائراتها، وحرصاً من البنك على تشجيع العملاء على استخدام البطاقات الائتمانية.

ويعتبر بنك فلسطين بنكاً ريادياً في تطوير ثقافة استخدام البطاقات الإئتمانية في فلسطين، ويعد الجهة الأولى والوكيل الوحيد لإصدار وقبول بطاقات الإئتمان والخصم منذ العام 1999.

وقد تم تصميم بطاقة ماستر كارد بالعلامة التجارية المشتركة تحت عنوان "أميالي" بهدف توفير وسيلة سهلة ومجزية لحامليها، وتمكينهم من استبدال مشترياتهم بأميال جوية، وهو ما يمكنهم من استرداد قيمة مشترياتهم والحصول على مجموعة واسعة من المزايا والامتيازات.

يذكر بأن برنامج الملكية الأردنية "رويال كلوب" يشهد إقبالاً متزايداً على العضوية، حيث يقدم مميزات وخدمات عديدة أهمها استخدام الصالات الخاصة بمسافري درجة رجال الأعمال في المطارات، ومنح الأعضاء زيادة في الوزن المسموح حمله على الطائرة والترفيع إلى درجة سفر أعلى، وصولا إلى منح تذاكر السفر المجانية مع الملكية الأردنية أو أي من شركات الطيران العالمية الأعضاء في تحالف الطيران العالمي"oneworld".