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الفصائل تقدم مبادرة لتأجيل انطلاقة فتح بغزة ووقف التراشق الاعلامي

الأحد 06 يناير 2019 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفصائل تقدم مبادرة لتأجيل انطلاقة فتح بغزة ووقف التراشق الاعلامي



وكالات

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صلاح البردويل، إن حركته وافقت على مقترح فصائلي يوم أمس يقضي بتأجيل مهرجان انطلاقة حركة "فتح" في غزة.

وأضاف البردويل، أن "حماس" ستستمع الليلة من الفصائل إلى رد فتح على مقترحها.

من جانبه كشف القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عصام ابو دقة غي تصريحات صحفية ان  مبادرة الفصائل تستند على  وقف التراشق الاعلامي بين حركتي فتح وحماس بشكل كامل ونزع فتيل الاحتقان في الساحة الفلسطينية للحفاظ على السلم الاهلي وحالة الاستقرار في قطاع غزة وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.


كما تقدمت الفصائل الثلاثة بمبادرة من تأجيل مهرجان انطلاقة حركة فتح، حتى يقام المهرجان برعاية وطنية وحضور وطني لأنها انطلاقة الثورة الفلسطينية.


وأضاف ابو دقة ان الكل معني أن تقام الفعالية وأكدنا على حق كل الفصائل أن تمارس دورها وتقيم نشاطاتها وتحتفل بذكرى انطلاقاتها وغير مسموح أن يتم اعاقة أي نشاط لأي فصيل من فصائل العمل الوطني، وبالتالي جاء احتفال الذكرى في ظل اوضاع من الاحتقان في الساحة الفلسطينية واذا ما تم نزع فتيل هذا التوتر يمكن ان تتم في الايام القادمة احتفال برعاية وطنية لانطلاقة الثورة الفلسطينية.


وأعرب أبو دقة عن أمله أن تكلل الجهود بالنجاح الكامل، قائلا :" نحن على ثقة كاملة ان هناك تفهم من قبل الاخوة في حركتي فتح وحماس لما يجري ويحدث وما هي تداعيات استمرار الوضع بنفس الوتيرة"، مشيرا الى ان هناك موافقة مبدئية من حركة فتح وهناك تفهم من الحريضين في حركة فتح على حالة السلم والاستقرار الاهلي في قطاع غزة.
ولفت ابو دقة الى أن الجميع بانتظار انتهاء اللقاءات مساء اليوم والخروج بنتائج مرضية للجميع.

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