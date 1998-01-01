تظاهرة بقرية بير هداج بالنقب ضد الهدم

القدس المحتلة / سما /

تظاهر أهالي قرية بير هداج في النقب المحتل صباح الأحد، احتجاجًا على زيارة وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أريئيل، الاستفزازية لتفحص المنازل المهددة بالهدم.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات منددة بزيارة الوزير الاستفزازية وبسياسة هدم المنازل العربية ومخططات الاقتلاع والتهجير.

وتأتي الوقفة الاحتجاجية استمرارًا للنشاطات الاحتجاجية ضد محاولة تهجير أهالي بير هداج المهددين بهدم 40 بيتًا، صادقت المحكمة الإسرائيلية على هدمها من أصل 70 منزلًا تقطنها عائلات تلقت إخطارات بالهدم في الأشهر الأخيرة.