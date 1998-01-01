  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

تظاهرة بقرية بير هداج بالنقب ضد الهدم

الأحد 06 يناير 2019 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
تظاهرة بقرية بير هداج بالنقب ضد الهدم



القدس المحتلة / سما /

تظاهر أهالي قرية بير هداج في النقب المحتل صباح الأحد، احتجاجًا على زيارة وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أريئيل، الاستفزازية لتفحص المنازل المهددة بالهدم.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات منددة بزيارة الوزير الاستفزازية وبسياسة هدم المنازل العربية ومخططات الاقتلاع والتهجير.

وتأتي الوقفة الاحتجاجية استمرارًا للنشاطات الاحتجاجية ضد محاولة تهجير أهالي بير هداج المهددين بهدم 40 بيتًا، صادقت المحكمة الإسرائيلية على هدمها من أصل 70 منزلًا تقطنها عائلات تلقت إخطارات بالهدم في الأشهر الأخيرة.

أخبار ذات صلة

20180709111204

قوات الشرطة وآليات الهدم تتمركز قرب رهط بالنقب

الاحتلال يهدم منزل بقرية كسفية بالنقب

سخنين: العشرات في تظاهرة ضد الهدم والثلاثاء إضراب

النقب: هدم منزل بقرية الزرنوق

مصر: استشهاد مجند شرطة في انفجار بقرية المهدية جنوب رفح

مقتل قائد بيت المقدس بقرية المقاطعة جنوب الشيخ زويد

الأكثر قراءة اليوم

داخلية غزة تكشف تفاصيل الاعتداء على مقر تلفزيون فلسطين وهويات المنفذين

الكيالي يتحدث عن تفاصيل المنحة القطرية لموظفي غزة والازمات المالية

لهذا السبب.. إسرائيل ستطالب تونس وليبيا بخمسين مليار دولار ضمن "صفقة القرن"

الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ترد على ما اسمته ادعاءات "داخلية حماس"

هارتس : الوضع في غزة متفجر وحماس واسرائيل ناضجتان لاتفاق محدود

كيف أسقط "عياش" شمعون بيريز وفوز نتنياهو في انتخابات 1996 ؟

السيسي لعباس: مصر ستواصل جهودها مع الأطراف الفلسطينية لتحقيق المصالحة

الأخبار الرئيسية

فتح

الفصائل تقدم مبادرة لتأجيل انطلاقة فتح بغزة ووقف التراشق الاعلامي

فتح : "الاثنين" موعد إحياء ذكرى الانطلاقة في غزة ولا تغيير

اجتماع للقيادة بعد عودة الرئيس لتحديد "مواقف واجراءات أكثر دقة مع حركة حماس"

محمد اللحام - ارشيف

اللحام: لن نستعين بالعمادي لوقف اعتداءات حماس بغزة

القناة العاشرة: السيسي فشل في إقناع عباس باستئناف المصالحة مع حماس