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فان خال: كلوب يعطي جوارديولا دروساً في التدريب!

الأحد 06 يناير 2019 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
فان خال: كلوب يعطي جوارديولا دروساً في التدريب!



وكالات / سما /

يعتقد المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد لويس فان جال أن مدرب ليفربول يورجن كلوب يعطي مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا دروسا في التدريب هذا الموسم، ويدعم المدرب الألماني من أجل الفوز على المدرب الإسباني في صراع الدوري الإنجليزي الممتاز.

يعتقد فان جال (67 عاما) أن فريق الريدز سيحصل على اللقب من أبطاله، في ظل صدارتهم للدوري بفارق 4 نقاط، بعد هزيمتهم بهدفين لواحد في ملعب الاتحاد يوم الخميس.

يعتقد الهولندي أن السيتي يملك لاعبين أفضل، لكنه يصر على أن كلوب يعطي جوارديولا دروسا في التدريب.

وقال فان خال في تصريحات لصحيفة ميرور: “حول كلوب ليفربول إلى آلة قتال مطلقة، سواء في الهجوم أو الدفاع. لذا ، إذا كنت سأراهن على نادٍ واحد في الدوري ، فسيكون ليفربول. فريق ليفربول لا يعتمد على أعلى مستوى من الجودة عندما يتعلق الأمر باللاعبين. في الواقع ، السيتي يملك لاعبين بجودة أعلى..”

“لكن ، في الوقت نفسه ، هذه هي نقطة ضعف جوارديولا. هو فقط يدرّب فريقه للهجوم فقط. في اللحظة التي يضطر فيها فريقه للدفاع ، يبدو الأمر رهيباً. ليفربول لديه فريق يمكنه الدفاع بشكل أفضل.”

وأضاف: “ذلك لأن كلوب دربهم ليكونوا محاربين، سواء كان لديهم الكرة أم لا. هذا هو ما ينقص فريق جوارديولا الآن. السيتي لديه أفكار رائعة وطريقة لعب مميزة، ولكن ليس الروح القتالية الصحيحة. لا تفهموني خطأ ، ما زلت أحب مشاهدة طريقة لعب المان سيتي. لكن الطريقة التي يلعب بها كلوب مع ليفربول هي رائعة للغاية.”

#فان خال #كلوب #جوارديولا

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