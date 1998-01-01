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الدفاع المدني يتعامل مع 197 حادثا خلال أسبوع

الأحد 06 يناير 2019 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تعاملت طواقم الدفاع المدني منذ مطلع الأسبوع الماضي في محافظات الوطن مع 197 حادثا منها 70 حادث حريق و127 حادث إنقاذ وحالات تقديم مساعدة نتج عنها إصابة 41 شخصا في حوادث سير وحوادث حريق إضافة لخسائر مادية في الممتلكات.

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني خلال التقرير الأسبوعي صدر اليوم الأحد، أن حوادث الحريق كانت في منازل ومركبات ومؤسسة ومحلات تجارية ومخزن ومشغل وحالات حرائق مختلفة، وعن عدد الحوادث بأسباب وقوعها كانت نتيجة الحرق العمد والإهمال وتماس كهربائي وعبث الأطفال وأسباب مجهولة.

وأضاف التقرير أن حوادث الإنقاذ كانت نتيجة حوادث سير، وحالات إنقاذ محاصرين وممتلكات، وحالات إنهيار، وحالات شفط وتصريف مياه، وإنقاذ حيوانات وسحب مركبات عالقة ومعالجة تسرب غاز وحالات إزالة أشجار وعوائق وفتح طرق وغيرها؛ وعن عدد حالات الإنقاذ بسبب وقوعها كانت: نتيجة الأمطار والسيول وإنزلاق مركبات وتدهور وتصادم مركبات، وحالات بمصاعد كهربائية عالقة، وإنقاذ من منزل مغلق، وأسباب مختلفة.

على صعيد آخر كان نشاط إدارة الوقاية والسلامة العامة أصدار 154 تصريحا بعد الكشف على منشآت ومؤسسات وحرف المختلفة ومطابقتها لشروط الوقاية والسلامة العامة بعد إنجاز 520 جولة ميدانية على تلك المنشآت والحرف والتجمع والمؤسسات ؛ وتم أيضاً الكشف ومنح تصريح عمل لـ 68 مصعداً كهربائياً في محافظات الوطن .

وأشار التقرير إلى إتمام عقد 13 دورة تدريبية في علوم الدفاع المدني والسلامة المنزلية والتوعية والإرشاد وعقد ندوات وورش عمل شملت مجموعات من ربات البيوت وموظفي مؤسسات حكومية وقطاع خاص ومجموعات متطوعين وجمعيات ومراكز شبابية وغيرها، وتنفيذ تمارين إخلاء، والتدريب على السلوك والتصرف السليم خلال الحوادث والتأهب والإستعداد لها إستفاد منها 1059 متدربا.

#الدفاع المدني

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