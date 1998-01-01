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حلا شيحة تعود للفن بعد 12 عاماً بدور البطولة أمام محمد رمضان

الأحد 06 يناير 2019 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
حلا شيحة تعود للفن بعد 12 عاماً بدور البطولة أمام محمد رمضان



وكالات / سما /

تشاركُ الفنانة المصرية حلا شيحة، النجم محمد رمضان في بطولة مسلسله الجديد "زلزال" المُقرّر عرضه رمضان المقبل بحسب ماذكرت مجلة فوشيا.

ويعدُّ "زلزال" أول ظهور فني لحلا منذ 12 عامًا، حيث موعد اعتزالها وارتدائها الحجاب، قبل أن تعود منذ عدة أشهر وتُعلن عودتها للتمثيل وخلعها الحجاب.
 

وعلّق محمد رمضان على مشاركة حلا شيحة في مسلسله الجديد قائلًا: "سعيد للغاية بتواجد الفنانة الجميلة حلا شيحة في المسلسل، بشرى لكل فريق العمل، والجميع متحمس لموعد بدء التصوير".

وأضاف: "سيناريو زلزال مميز، وأعتقد أنه لولا اختلاف العمل ومضمونه ما كانت وافقت عليه حلا شيحة وجازفت بالمشاركة بعد الغياب طوال السنوات الماضية".

وأردف: "أتطلع لتشكيل ثنائي قوي مع حلا شيحة، هي فنانة موهوبة وصادقة في أدائها، وتتمكّن من إيصال مشاعرها للمشاهد بسهولة شديدة".

وواصل: "سنبدأ التصوير قريبًا وانضم إلينا الفنان خالد الصاوي، وأتوقع أن يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا في شهر رمضان".

يُذكر أن الفنانة حلا شيحة كانت قد صرّحت في وقت سابق بعد إعلان عودتها للفن، أنها لن تتعجّل في اختيار الدور الذي ستظهر من خلاله أمام الجمهور بعد غياب، لافتةً إلى أنها تسعى لتقديم أعمال إنسانية في المقام الأول، تستطيع من خلالها مخاطبة عقول المشاهدين وتوصيل رسائل محدّدة إليهم.

 
#حلا شيحة #محمد رمضان

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