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هجوم حاد على ناصر القصبي بعد تعليقه على قضية "لقيط مكة"

الأحد 06 يناير 2019 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
هجوم حاد على ناصر القصبي بعد تعليقه على قضية "لقيط مكة"



وكالات / سما /

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنان السعودي ناصر القصبي، معتبرين أنه سعى عبر تناول قضية اللقيط لاستغلال قضية إنسانية للترويج لمسلسله الجديد “العاصوف”.

وأعاد الفنان السعودي نشر خبر العثور على الطفل اللقيط في مكة المكرمة، وعلق بالقول: “نسأل الله السلامة لقيط… في وضح النهار… الله يحمانا وياكم من الشر وبما أن الشيء بالشيء يذكر، سيعاد بث “العاصوف” على mbc الأسبوع القادم”.

وأثارت تغريدة القصبي موجة كبيرة من الانتقادات والاتهامات، حيث اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن القصبي اتّخذ أسوأ الطرق للترويج لمسلسله بأسلوب مجرد من الإنسانية. كما طالب المتصفحون الكوميدي السعودي بالاعتذار على طريقة ترويجه للمسلسل، “بجعل جريمة إنسانية أداة للدعاية”.

#ناصر القصبي

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