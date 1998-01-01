مجددا .. ليبرمان يهاجم نتنياهو لتحويله الأموال إلى حماس

القدس المحتلة / سما /

انتقد وزير الجيش الإسرائيلي المستقيل أفيغدور ليبرمان مجدداً الحكومة الإسرائيلية بعد عملية إطلاق النار الليلة الماضية قرب مستوطنة بيت إيل شمال مدينة البيرة بالضفة الغربية.

وكتب ليبرمان عبر صفحته على "فيس بوك" صباح اليوم الأحد، "مرة أخرى هجوم بالرصاص، ومرة أخرى تم إنقاذ الأرواح، ومرة أخرى رد الحكومة الإسرائيلية على الإرهاب هو تحويل 15 مليون دولار من قطر إلى حماس".

وهاجم ليبرمان نتنياهو بالقول: "منذ سنوات كان هناك رئيس وزراء قوي وحازم في إسرائيل ادعى أنه يجب تدمير حماس في غزة وأنه من المحظور على الإطلاق تحويل الأموال إليها".

وأشار إلى أن هذه المرة الثالثة التي يرسلها فيها نتنياهو الأموال لحركة حماس، مدعياً أنها مخصصة لصالح سكان غزة، لكن حماس تستخدمها لصنع الصواريخ وحفر الأنفاق والعمليات وقتل اليهود.