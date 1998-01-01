"الإسلامية المسيحية" تدين الاعتداء على تلفزيون فلسطين بغزة

رام الله / سما /

اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الاعتداء على مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية بقطاع غزة، وتحطيم مكاتبه وتخريب معداته، عملا إجراميا جبانا ومرفوضا ومدانا.

ونددت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد، الاعتداء على تلفزيون فلسطين الذي يعد الناطق الرسمي باسم فلسطين وشعبها، مؤكدة دوره في فضح ممارسات الاحتلال وانتهاكاته ضد شعبنا وأرضه ومقدساته، داعية إلى إنزال أقسى العقوبات بحق الجناة ليكونوا عبرة لكل من يحاول الاعتداء على صوت الحق والحقيقة".

من جانبه أدان الأمين العام للهيئة حنا عيسى العمل التخريبي بالاعتداء على مقر تلفزيون فلسطين في قطاع غزة، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال غير الأخلاقية هي خدمة للاحتلال أولا وأخيرا، رافضا كافة أشكال الاعتداء على الصحافة والصحفيين.

وأشار عيسى إلى الدور الريادي والبارز الذي يقوم به الاعلام الرسمي الفلسطيني والمتمثل بتلفزيون فلسطين بفضح جرائم الاحتلال، وانتهاكاته الجسيمة ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل.