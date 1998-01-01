10 علاجات هي الأكثر فعالية للتخلّص من حب الشباب

وكالات / سما /

لا تقتصر مشكلة حبّ الشباب على مرحلة عمريّة معيّنة، ولكن يمكن أن تظهر في مراحل متعددة من حياة المرأة والرجل لتترك على البشرة آثارا دائمة في حال لم يتمّ علاجها بالشكل الصحيح. فيما يلي 10 علاجات يُجمع أطباء الجلد على أنها الأكثر فعالية في مجال التخلّص من هذه المشكلة التجميليّة الشائعة.

ما هو حبّ الشباب

ينتج حبّ الشباب عن اضطراب في جريبات البشرة المنتجة للشعر والزهم على السواء مما يتسبّب بالتهابات وانسداد في مسامها يُترجم على شكل حبوب مزعجة.

يظهر حب الشباب على الوجه وفي أماكن أخرى من الجسم أيضاً كالصدر والظهر. ويتطلّب علاجه عدة أسابيع أو أشهر أحياناً، أما العوامل المعزّزة لظهوره فهي التبدلات الهرمونيّة، التلوث، السترس، التعرّض للشمس، التدخين، وتناول الأطعمة المعزّزة للالتهابات مثل السكر والدهون المشبعة.

أفضل العلاجات المتوفرة

يشدّد أطباء الجلد على ضرورة أن نولي البشرة المصابة بحبّ الشباب عناية خاصة. وهم ينصحون بحماية هذه البشرة من التقشير القاسي، واستعمال المستحضرات المطهّرة. على أن تتمّ العناية بها بمكوّنات ناعمة وترطيبها جيداً حتى لو كانت دهنيّة. هذا بالإضافة إلى تبنّي نظام غذائي منوّع يحدّ من الالتهابات الجلديّة.

يعتمد نظام العناية بالبشرة المصابة بحب الشباب على تنظيفها صباحاً ومساءً بمستحضر ناعم بالإضافة إلى استعمال علاج موضعيّ مساءً وكريم مرطّب صباحاً. أما أفضل العلاجات المستعملة حالياً للتخلّص من هذه المشكلة فهي:

1- اللايزر المضاد لحب الشباب: أثبتت التكنولوجيا فعاليتها في مجال علاج حب الشباب بواسطة اللايزر. فقد أصبح من الممكن القضاء على هذه المشكلة نهائياً رغم كون هذا العلاج مكلف.

2- العلاج بالضوء الأحمر: عندما يكون خطر ظهور الندبات بعد علاج حب الشباب وارداً، ينصح الاختصاصيون باللجوء إلى العلاج بالضوء الأحمر الذي لا يترك أي ندبة على البشرة.

3- فوائد الطين الأخضر: يُعرف الطين الأخضر بخصائصه المساعدة على التآم الندبات، والمنعّمة، والمنقيّة للبشرة. وهو بذلك يخلّصها من البكتيريا المسبّبة لظهور حب الشباب.

4- تجنّب ثقب البثور: يؤدي ثقب البثور إلى تفاقم مشكلة حبّ الشباب وتأخير التآم ندباتها مما يترك آثاراً لا تزول عنها.

5- تناول المكمّلات الغذائية: في بعض الأحيان يعتمد علاج حب الشباب على تناول مكمّلات غذائية غنيّة بخلاصة الزنك تقوم بتنظيم الإفرازات الزهميّة وتضع حداً لظهور البثور.

6- الخضوع لعلاج بالمضادات الحيوية: العلاج بالمضادات الحيوية يكون في هذه الحالة ذو تأثير مضاد للالتهاب. ولكن يجب أن يتمّ وصفه على يد طبيب اختصاصي بالجلد يتابع تفاصيل علاج حب الشباب بشكل دقيق.

7- الاستعانة بالكريمات الموضعيّة: في المرحلة الأولى من العلاج، ينصح أطباء الجلد باستعمال كريمات موضعيّة لعلاج حبّ الشباب كل مساء. على أن يتمّ استعمال كريم مرطّب صباحاً يؤمن للبشرة ما تحتاجه من ترطيب.

8- تنظيف البشرة جيداً: يشكّل تبنّي روتين منظّف للبشرة صباحاً ومساءً أفضل وسيلة لتخليصها من الشوائب والإفرازات الزهميّة مما يساهم في التخلّص من مشكلة حبّ الشباب بشكل أسرع.

9- مراقبة النظام الغذائي: يلعب النظام الغذائي دوراً أساسياً في تفاقم مشكلة حب الشباب أو التخفيف من حدّتها. ولذلك يُنصح بتجنّب الأطعمة التي تحتوي على السكّر المكرّر والدهون المشبعة والتركيز على تناول الأطعمة الغنيّة بالأوميغا3 والأوميغا6.

10- تجنّب التعرّض للشمس: قد يعتقد البعض أن التعرّض للشمس يساهم في القضاء على حبّ الشباب، ولكن في الحقيقة العكس هو الصحيح إذ تعود البثور للظهور بشكل أكبر. أما الحلّ الأفضل في هذا المجال فيكون باستعمال مستحضر حماية من الشمس يؤمن للبشرة المصابة بحب الشباب الوقاية التي تحتاجها.