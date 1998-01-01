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‫فحوصات طبية ضرورية للنساء والرجال‬

الأحد 06 يناير 2019 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
‫فحوصات طبية ضرورية للنساء والرجال‬



وكالات / سما /

تحدث الإصابة بالكثير من الأمراض دون ‫أن تكون لها أعراض ظاهرة في البداية، كارتفاع ضغط الدم أو قيم ‫الكوليسترول، وقد تتسبب فيما بعد بالإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية.

‫وهنا تظهر أهمية الفحوصات المنتظمة التي تساعد على اكتشاف هذه الأمراض ‫مبكرا وعلاجها في الوقت المناسب.

وإلى جانب الفحوصات العامة هناك فحوصات ‫خاصة بالمرأة وأخرى خاصة بالرجل. 

و‫توصي الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء بإجراء فحص للبكتيريا ‫المعروفة باسم "الكلاميديا" أو "المتدثرية" (Chlamydiaceae) حتى عمر 25 ‫عاما، موضحة أن هذه البكتيريا قد تؤدي إلى التهاب الإحليل والأعضاء ‫التناسلية والمستقيم.

‫‫وقد تتسبب هذه البكتيريا في فقدان الخصوبة أو قد تؤدي أثناء الحمل إلى ‫الإجهاض.

‫وبدءا من عمر عشرين عاما ينبغي على المرأة إجراء فحص لسرطان عنق الرحم، ‫واعتبارا من عمر ثلاثين عاما ينبغي إجراء فحص لسرطان الثدي.

‫من جانبها، أوصت الجمعية الألمانية لعلاج السرطان الرجال بإجراء فحص ‫لسرطان البروستات بدءا من عمر 45 عاما، مشيرة إلى ضرورة إجراء فحوصات ‫لسرطان الجلد الأبيض أو الأسود لكلا الجنسين اعتبارا من عمر 35 عاما.

كما ينبغي إجراء فحوصات لسرطان القولون اعتبارا من عمر خمسين عاما بالنسبة ‫لكلا الجنسين.

‫فحوصات عامة‫

‫بدوره، أوصى البروفيسور الألماني أولريش فولش بإجراء فحوصات عامة ‫اعتبارا من عمر 35 عاما، حيث يتم فحص القلب والبطن والرئة وقياس مستوى ‫السكر بالدم وقيم ضغط الدم والكوليسترول، وذلك لاكتشاف مخاطر الإصابة ‫بالسكري وتصلب الشرايين والأزمة القلبية والسكتة الدماغية مبكرا.

‫وأضاف طبيب الأمراض الباطنة أن الفحوصات العامة ينبغي أن تشمل أيضا فحص‫البول، وذلك لاكتشاف أمراض الكلى والمثانة مبكرا.

#‫فحوصات طبية #النساء

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