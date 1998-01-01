دعوات يمينية متطرفة إلى هدم أسوار البلدة القديمة بالقدس

القدس المحتلة / سما /

دعا أحد نشطاء اليمين المتطرف في إسرائيل، وعضو في بلدية القدس أرييه كينغ إلى هدم أسوار البلدة القديمة بهدف توحيد شطري القدس.

وكتب كينغ المرشح ليكون نائباً لرئيس بلدية القدس عبر صفحته على فيسبوك، أنه يجب رفع حصار المواصلات المفروض على البلدة القديمة ومواقعها التاريخية من خلال هدم أسوارها.

وأضاف "في ساعات الصباح، اصطدمت شاحنة النفايات بباب المغاربة أثناء محاولتها الخروج من البلدة القديمة، ولم تتمكن من مواصلة السير للوصول إلى خارج الأسوار. لا أحد يستطيع الخروج أو الدخول عبر بوابة المغاربة، وهذه فرصة ذهبية لإعادة النظر في فكرة إزالة أسوار السلطان سليمان القانوني".

وتابع "لقد تم بناء السور، الذي ما زال يقف مكانه حتى بعد مئات السنين، بناء على أوامر طاغية مسلم يدعى سليمان القانوني، الحاكم العثماني الذي حكم المنطقة بلا منازع في القرن السادس عشر وبنى السور لحماية مدينة القدس".

وواصل "لقد نجا السور المحيط بالبلدة القديمة من الحروب والثورات والخيانات والحوادث وغير ذلك .. وفي رأيي: كان ينبغي إزالة السور، إن لم يكن كله، فعلى الأقل معظمه".

واعتبر أن إزالة السور سيربط المدينة القديمة، ببقية المناطق وسيزيل حصار المواصلات المفروض على المدينة القديمة ومواقعها التاريخية".

وزعم كينغ أن إزالة سور سليمان لا يشكل انتهاكا للسيادة، ولا لموقع ديني، بل هو مجرد خطر اجتماعي وبيئي في قلب القدس، وبالطبع يعطي الشعور (غير الجيد وغير الصحيح) بأن المدينة مقسمة، وفق نص ما كتب.