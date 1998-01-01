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النائب العام المصري يحيل المطربة شيرين مرة اخرى للتحقيق

الأحد 06 يناير 2019 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النائب العام المصري يحيل المطربة شيرين مرة اخرى للتحقيق



القاهرة /وكالات/

أحال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق البلاغ المقدم من المحامي سمير صبري، والذي يتهم المطربة شيرين عبد الوهاب، بالإساءة إلى مصر لنيابة الاستئناف للتحقيق معها.

ويأتي ذلك بعد أن سلم المحامي سمير صبري، بلاغا عاجلا للنائب العام ضد المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب يتهمها بالتطاول على مصر والإساءة إليها.

وقال صبري في بلاغه: "في مسلسل وضيع وأسلوب متدن تتعامل به شيرين عبد الوهاب مع مصر العظيمة الشامخة أم الدنيا ومهد العلم والحضارة ومدرسة الإبداع والابتكار والفن والتي يستغلها بعض الضعفاء مجهولي الهوية معتقدين أنهم من الظرفاء مع أنهم لو عرفوا أنهم أسخف مخلوقات الأرض وأنهم شخصيات مخاطية لزجة لما تطاولوا على مصر العظيمة".

وتابع: "مؤخرا أعادت شيرين الكرة من جديد وأطلقت كلمات ارتجالية تبدو لها مزحة ولكنها في نظر الجماهير إهانة لمصر، حين قالت في حفل ليلة رأس السنة (أنا خسارة في مصر)".

وتفاصيل الواقعة أن شيرين تلقت تحية كبيرة من جمهورها على أدائها خلال الحفل، ووقتها ردت على هذه التحية قائلة: "أنا خسارة في مصر".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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