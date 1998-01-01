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مناشدة للرئيس من مواطنة غزية

الأحد 06 يناير 2019 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مناشدة للرئيس من مواطنة غزية



غزة / سما/

 ناشدت المريضة فايزة احمد التلباني البالغة من العمر (33 عاما) والتي تعاني من مرض الفشل الكلوي المزمن من مخيم المغازي وسط قطاع غزه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، للتدخل العاجل من أجل تمكينها من زراعة كلى وإنقاذ حياتها، والعمل على توفير العلاج لها في مستشفيات الضفة.

وبحزن شديد قالت المريضة "إنني أم لخمسة أطفال ومصابة بالمرض منذ عام واقوم بغسل الكلية ثلاث مرات في الاسبوع".

وأوضح زوج المريضة ياسر التلباني وهو موظف لدى السلطة الفلسطينية (تفريعات 2005): "انني غير قادر على توفير التكاليف لشراء كلية لزوجتي".

والاسى ينتاب زوجها، قال: انني مستعد لبيع بيتي واولادي بسبب وضعي الاقتصادي الصعب حتى استطيع شراء الكلية لزوجتي وعدم خسارتها".

وأعرب عن امله بتدخل الرئيس ووزير الشؤون المدنية لتمكين زوجته من زراعة كلية وتوفير تكاليف العلاج لها وعدم تركها للموت.

للتواصل: 0599340744

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