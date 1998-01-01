هآرتس: عباس سيتجنب المواجهة مع إسرائيل لبعد الانتخابات

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، أن الرئيس محمود عباس سيحاول تجنب المواجهة مع إسرائيل إلى ما بعد الانتخابات التي ستجري فيها في التاسع من شهر أبريل/ نيسان المقبل.

ووفقا للصحيفة، فإن ذلك جاء على لسان مصادر فلسطينية قابلت الرئيس عباس خلال احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم.

وأشارت إلى أن الرئيس عباس أبلغ صحافيين في القاهرة أن الفلسطينيين يواجهون أزمة خطيرة بسبب سلوك إسرائيل والولايات المتحدة وحماس، مشيراً إلى أن إسرائيل تزيد من وتيرة البناء في المستوطنات، والولايات المتحدة معادية للفلسطينيين، وهذا ظهر في قرار نقل السفارة إلى القدس، كما أن حماس تتنكر للاتفاقيات.

وحذر من أن الجمود في عملية السلام واستمرار البناء في المستوطنات سيؤدي إلى إلغاء التعاون مع إسرائيل وإلغاء سلسلة من الاتفاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.