هيئة الأسرى: صرف رواتب المحررين اليوم وما جرى خلل فني

وكالات

أكد بسام المجدلاوي مدير عام شؤون الأسرى والمحررين في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن وزارة المالية برام الله صرفت رواتب الأسرى والمحررين الذين لم يتلقوا رواتبهم يوم الخميس الماضي.

وأوضح المجدلاوي في تصريح لإذاعة القدس، أن رام الله صرفت اليوم رواتب كافة المحررين الذين لم يتلقوا رواتبهم الخميس الماضي، ومنهم أسرى داخل السجون، مؤكداً أن ما جرى خلل في كشوفات الأسرى المحررين.

وبين المجدلاوي، أن الهيئة تواصلت مع رام الله منذ بداية الحدث وأكدوا لهم أن الرواتب ستصرف لهم اليوم، حيث أن بعض الكشوفات تأخرت في الوصول للبنوك.

ودعا المجدلاوي المحررين الذين لم يتسلموا رواتبهم اليوم، مراجعة مقر الهيئة لمتابعة صرفها.