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اجتماع للقيادة بعد عودة الرئيس لتحديد "مواقف واجراءات أكثر دقة مع حركة حماس"

الأحد 06 يناير 2019 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع للقيادة بعد عودة الرئيس لتحديد "مواقف واجراءات أكثر دقة مع حركة حماس"



رام الله / سما /

اعلنت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة ان القيادة ستعقد سلسلة اجتماعات لها بعد عودة السيد الرئيس محمود عباس من مصر لتحديد مواقف واجراءات أكثر دقة مع حركة حماس بعد تصعيدها الخطير ضد ابناء شعبنا في القطاع والمناهض للمشروع الوطني.


وشددت سلامة في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاحد ، على ان القيادة حريصة على ابقاء غزة ضمن الحالة الجغرافية والديمغرافية والسياسية وان أي اجراءات ستتخذ لن تكون الا في هذا السياق بشكل رئيسي وتصب في مصلحة أبناء شعبنا في غزة لتخفيف معاناتهم.


وقالت عضو اللجنة المركزية لحركة ان حماس ممعنة في استهداف النظام السياسي الفلسطيني وتدمير كافة المؤسسات الوطنية لشعبنا ونشر حالة من الفوضى لحرف الأنظار عن ما تقوم وتنخرط به من مشاريع مشبوهة.


واضافت سلامة ان الهجمة الشرسة التي طالت مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون "فلسطين" وكوادر حركة فتح في غزة من قبل حركة حماس، تمثل استهداف للنظام السياسي الفلسطيني وكل مكوناته.


واوضحت سلامة ان سلوك حركة حماس يمثل خروجا عن كافة الأعراف والقيم الوطنية بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ القضية الفلسطينية، وحماس تدور بهذه الأيام في فلك تكريس وجودها وفرض سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة .


واشارت سلامة إلى ان حماس لا تريد بأي شكل من الأشكال ان تكون جزءا من الكيان الوطني والقرار الفلسطيني الجامع بل ان تكون بديلا للقيادة الشرعية لشعبنا، وفي الوقت ذاته تدرك ان حجم وتاريخ حركة فتح في غزة لن يمرر مخططات حماس بأن تكون غزة خارج المشروع الوطني .


وطالبت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الكل الوطني من فصائل وقوى واتحادات ومؤسسات أهلية اعادة قراءة ما يجري والوقوف في وجه مخططات حماس التي لا تمس مبادئنا ومشروعنا الوطني.
 

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