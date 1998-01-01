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الأوقاف: أكثر من 12 ألف معتمر يغادرون أرض الوطن خلال الأسبوع الجاري

الأحد 06 يناير 2019 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس أنه سيغادر خلال الأيام المقبلة الأراضي الفلسطينية أكثر من 12 ألف معتمر نحو الديار الحجازية. وقال ادعيس في تصريح صحفي، إن هذه الفترة تشهد سفر أعداد كبيرة من المعتمرين، وذلك لتزامنها مع بداية الإجازات المدرسية.

بدوره، أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب أن وزارته قد أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بسفر المعتمرين خلال هذا الأسبوع، من خلال خطة عمل تم وضعها من قبل الوزارة، وأن هناك ترتيبات بالخصوص مع الأخوة في الإدارة العامة للمعابر الفلسطينية وشرطة الاستراحة الذين يبذلون جهدا مميزا في كل عام تسهيلا على المعتمرين وتنظيما لسير العمل.

 وقال أبو الرب، إن موظفي الوزارة سيتابعون الرحلات في عدة محطات سواء استراحة أريحا أو مدينة الحجاج في غور نمرين بالأراضي الأردنية، وكذلك في الديار الحجازية، وجرى التنسيق مع الأخوة في الجانب الأردني الذين لا يألون جهدا في خدمة المعتمرين، وتسهيل مرورهم، وانهاء إجراءات سفرهم في وقت قصير.

بدوره، قال الوكيل المساعد للحج والعمرة الشيخ سليم الأشقر أن ترتيبات السفر تمت على أعلى مستوى من خلال المتابعة مع شركات ومكاتب الحج والعمرة، وتم التأكيد عليهم بضرورة جهوزية الحافلات والمرشدين والإداريين، وكذلك توفير السكن، حسب ما تم الاتفاق عليه مع المعتمرين. ودعا كافة المعتمرين إلى ضرورة الحصول على عقد خاص بتفصيلات رحلة العمرة حماية لحقوقهم وخوفا من الوقوع في اشكالات مع الشركات.

#وزارة الأوقاف #معتمر

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